№15 (1480)

Номер тижневика «УЦ» від 14 квітня 2022 року
«У воєнний час накази не обговорюються»
Олександрія – все для допомоги!
«Дорогою на роботу заїжджаю на кладовище, де син похований»
Добровольці тероборони зможуть піти на пенсію раніше
Номер тижневика «УЦ» від 14 квітня 2022 року
«У воєнний час накази не обговорюються»
Олександрія – все для допомоги!
«Дорогою на роботу заїжджаю на кладовище, де син похований»
Добровольці тероборони зможуть піти на пенсію раніше
Добровольці тероборони зможуть піти на пенсію раніше