№15 (1480)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 14 квітня 2022 року

А давайте без якщо

«У воєнний час накази не обговорюються»

Біженець у білому халаті

Евакуювалися в чому були

Олександрія – все для допомоги!

З поправкою на війну

Потрібно оборонятися…

«Дорогою на роботу заїжджаю на кладовище, де син похований»

З Африки в Лелеківку

Нам допомагають

Кулемет для настрою

Картопля – це просто!

Час закликати птахів перемоги

Добровольці тероборони зможуть піти на пенсію раніше

Ми не маємо уподібнюватися рашистам!