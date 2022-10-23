Футбольний одяг фірми New Balance

Футбольний одяг New Balance значно відрізняється від повсякденного. Це логічно можна легко пояснити, адже вона має бути максимально зручною для бігу чи будь-яких рухів. Торгова марка вже не перший рік, і навіть далеко не десять, виготовляє спеціалізоване екіпірування для спортсменів. Брендові товари мають шанувальників серед багатьох знаменитостей та команд. Якщо ви шукаєте ідеальний комплект, то ми знаємо, що можемо вам запропонувати!

Історія легендарного бренду

У 1906 році талановитий, амбітний і креативний чоловік Вільям Райлі емігрував із дощової Англії до прогресивних Сполучених Штатів Америки. Саме там він відкрив взуттєву майстерню. Спочатку для підприємства виготовлялися лише ортопедичні вироби, але попит продукції був дуже великий. Дизайнер замислився над тим, щоб трохи змінити концепцію, розширити асортимент та додати логотип! Так і сталося. Тепер про глобальну корпорацію знають усі.

Каталог фірмових лінійок

На офіційному сайті ви знайдете багато цікавих варіантів. Спортивні штани, мабуть, перша річ, яка спадає на думку. Лінійка Relentless дуже практична. Відомий логотип робить дизайн досить привабливим. Серед усіх переваг можна виділити тканину, яка швидко сохне, з технологією ТВ DRY — відводить вологу від тіла та забезпечує кондиціювання. Також у лукбуку є моделі Fortitech Fleece, Uni-ssentials Athletic і так далі. Тепер варто задуматися про кофту, щоб створити костюм. Вибирайте комплекти за кольорами або експериментуйте з палітрою. В інтернет магазині ви знайдете як базові, так і трендові кольори. Для тренувань ще підійдуть топи та футболки. Лейбл комбінує спорт та лайфстайл для того, щоб кожен почував себе впевнено!

Купити онлайн

Шопінг в Інтернеті реально відбувається комфортно та швидко. В онлайн-шопі Нью Беланс представлені актуальні моделі, новинки сезону та не тільки. Вся оригінальна продукція доступна для замовлення. Вибирайте своїх фаворитів та додавайте до кошика. Після цього вкажіть правильні контактні дані та бажану адресу доставки, сплачуйте карткою. Залишається тільки чекати повідомлення від Нової Пошти про прибуття посилки.

Вперед!