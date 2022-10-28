Опалення для приватного будинку: що обрати?

Життя у приватному будинку не буде комфортним без ефективної системи опалення. З ним потрібно визначитися ще на стадії проектування будівлі. Найпопулярніші варіанти опалення – газове, електричне або на твердому паливі.

Газове опалення – плюси та мінуси

Попри постійне зростання ціни на блакитне паливо газові обігрівачі – це найдоступніші способи облаштування системи опалення. Її головним елементом буде котел. Він може бути одно- та двоконтурним. Перший забезпечує тільки теплом, а другий ще й нагріває воду. У будь-якому разі котел не потребує багато місця. Переваги газового опалення:

економічність;

висока продуктивність;

надійність та довговічність;

проста експлуатація.

З мінусів слід зазначити високу ціну самого котла. Підведення газу до будівлі також може сильно вдарити по кишені. Крім того, на установку газового котла треба отримати дозвіл.

Електричне опалення

З фінансової точки зору цей варіант складно назвати розумним. Електроенергія обійдеться в копієчку. Проте електричне опалення буде чи не єдиною альтернативою газовому котлу. Для облаштування системи опалення можна використовувати котли с ТЕНом або індукційною котушкою, інфрачервоні обігрівачі, теплі поли, електричні конвектори. Ще один елемент опалення, яким часто нехтують, – електрична теплова завіса. Вона допоможе запобігти втрати тепла.

Електричне опалення має такі переваги:

простий монтаж;

недороге обслуговування;

екологічна чистота;

безпека.

Ця система має деякі недоліки. Так, вона не буде працювати при вимкненні електроенергії, що вкрай актуально в нашій країні. Ціна на обладнання та сплату комунальних послуг досить висока.

Котел на твердому паливі

Вам знадобиться спеціальний котел або пічка. До них можна провести систему радіаторів, яка рівномірно забезпечить теплом всі кімнати будинку. Для опалення необхідно паливо:

вугілля;

дрова;

відходи деревообробних та сільськогосподарських підприємств.

Великий плюс газового та електричного опалення – автоматична робота. Усе, що вам потрібно зробити, – це увімкнути котел або електроприлади. З котлом на твердому паливі так зробити не вийде. Вам доведеться постійно слідкувати та підкидати паливо до топки.

Опалення також можна облаштувати за допомогою таких пристосувань, як буржуйка та камін. Але вони більш підходять для літньої кухні або дачі.