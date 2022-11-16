FAVBET: Як завантажити додаток на мобільний

Хоча застосунки ліцензійного онлайн-казино FAVBET повністю повторюють функціонал сайту, декілька відчутних переваг вони все ж мають. Зокрема, вони краще адаптовані під невеликі екрани, мають більш зручні елементи керування та швидше працюють, бо зберігають частину даних на пристрої, а не на серверах. Якщо для вас ці переваги мають значення, читайте далі – розповідаємо, як швидко встановити застосунки та що цікавого всередині.

Як встановити додаток FAVBET на пристрої під Android та iOS: Інструкція та особливості

Обидві версії додатків FAVBET доступні для завантаження з офіційного сайту favbet.ua, а кнопки можна знайти у підвалі сайту. Версія під «яблука» встановлюється так само, як і будь-який інший додаток – клікаєте на іконку App Store та тиснете «Встановити» після переходу на сторінку застосунку.

З Андроїдом все теж просто, але трохи незвично для більшості користувачів, адже застосунок встановлюється через гуглівський Play Market, а з .apk-файлу. Для його інсталяції система попросить вас дозвіл на завантаження файлів з незнайомого джерела. Після згоди програму буде встановлено як будь-яку іншу. Зважаючи, що FAVBET є надійним розробником, перейматись за безпеку не варто. Зверніть увагу, що в деяких моделях телефонів вам треба буде самостійно повернути стандартні налаштування безпеки.

Додатки FAVBET під різні платформи: Чи є різниця

Користувачі можуть помітити певні відмінності у дизайні та елементах керування, однак функціонально відмінностей між застосунками для iOS та Android немає. Обидві версії повторюють вміст сайту, але мають більш зручний інтерфейс, який розробники FAVBET оптимізували під мобільні пристрої.

Функціонал додатків FAVBET

Зважаючи на ідентичність додатків, цей огляд ми присвятимо найбільш популярній версії, а саме – застосунку FAVBET під Android.

Так що беремо смартфон, заходимо на сайт, встановлюємо та відкриваємо. Перше, на що одразу звертаємо увагу — кольорова FAVBET з фіолетовими акцентами та фірмовий мінімалізм, завдяки якому сайт приємно виділяється на фоні інших візуально перенасичених платформ . До речі, як і на сайті, у додатку тепер можна обрати темну або світлу тему, залежно від того, яка вам більше до вподоби.

Перший екран, на який потрапляємо після запуску додатка — каталог ігор, серце будь-якого казино. Зверху бачимо поле пошуку з підказками під час набору, іконку з пропозицією поповнити баланс, а під ним — слайдер для швидкого перемикання між категоріями ігор (є розділи «Популярні», «Нові», «Слоти», «Книжки» та інші; ігри, у які граєте найчастіше, можна додавати в «Обране»). Дуже корисним виявився фільтр провайдерів — у FAVBET їх кілька десятків, тому за швидкий пошук ігор від улюбленого розробника казино однозначно плюс.

У підвалі додатку — блок з посиланнями на основні розділи: «Казино» (слоти та настільні та швидкі ігри), «Казино Live» (блекджек, баккара та інші популярні ігри з реальними круп’є та прямою трансляцією), «Швидкі ігри» (тут солянка від звичних кубиків до футболу та космічних боїв), а також «Меню» з балансом, історією ставок, управлінням бонусами, зв’язком зі службою підтримки, а також можливістю встановити обмеження на гру (ліміти на ставки або програш, нагадування про час гри тощо).

У підсумку можемо сказати, що додаток однозначно виграє у мобільної версії: тут ані підвисань, ані збоїв. Переходи між екранами миттєві, всі ігри літають. Як і в мобільній версії, для слотів тут також передбачена демо-версія, яка дає змогу протестувати ігровий автомат перед тим, як грати на реальні гроші.