Гральні автомати в онлайн-казино FAVBET: Умови гри

У 2021 році компанія FAVBET однією з перших отримала ліцензію на відкриття онлайн-казино та запустило локальну платформу favbet.ua для українських гравців. Сьогодні це одне з найкращих місць для азартних розваг, що пропонує величезний вибір ігор різних тематик та жанрів. У цьому розділі говоримо про найбільш популярні з них – слоти, що давно були класикою наземних казино, а тепер захоплюють мільйони гравців в цифрі.

Що треба знати перед грою в слоти

Три барабани, на них – вишні, сімки, дзвони, BAR-и, карткові символи. Кидаєш монету, натискаєш на кнопку або тягнеш важіль, щоб барабани почали обертатись, складаючи символи у виграшні комбінації. Саме так працювали традиційні слот-автомати з моменту їхнього створення наприкінці 19-го століття.

Відтоді багато змінилося – наземні казино здебільшого переїхали онлайн, механічні нутрощі автоматів замінили мікросхеми, однак базові принципи та поняття залишаються тими самими, що й 100 років тому. Нижче розповідаємо про термінологію слотів, яка допоможе вам почуватися впевнено з першої ж гри.

Автогра: Опція, яка переводить гру в автоматичний режим. Перед активацією гравець вказує розмір ставки та кількість обертів, а далі все робить комп’ютер. Після завершення всіх вказаних спінів гра знову повертається у ручний режим.

Баланс (кредит): Сума грошей або умовних токенів (якщо ви граєте в демо-режимі) на вашому рахунку. Як правило відображається у валюті вашого основного рахунку на сайті онлайн-казино.

Барабани: Колеса із різними символами, з яких після обертання складаються виграшні комбінації. У класичних автоматах було лише три колеса, у сучасних все частіше зустрічаються п’ять або навіть сім.

Таблиця виплат: Обов’язковий пункт меню усіх без виключення слотів. Саме тут вказано номінал символів, виграшних комбінацій та прописані умови активацій бонусів, додаткових ігор, безкоштовних обертів та іншого. Саме з цієї сторінки варто починати знайомство з будь-яким слотом.

Лінія виплат (пейлайн): Одна або декілька ліній, проведені через барабани слоту, по яким складаються виграшні комбінації. У старих слотах з трьома барабанами ліній виплат було від однієї до п’яти, однак у сучасних 7-барабанних варіантах їх може бути до 25, як-от у FAVBET SLOT. Більшість ігор дозволяє гравцю обирати кількість ліній виплат перед кожним обертанням – чим їх більше, тим вище шанси на виграш, але тим більше вартість одного раунду.

Ставка: Вартість одного раунду гри, тобто одного обертання слотів. Більшість ігор FAVBET мають досить широкий діапазон ставок, а отже в одну й ту саму гру можуть грати користувачі з дуже різним статком. Змінювати розмір ставки як правило можна перед кожним раундом.

RTP: Рівень повернення гравцю, тобто відсоток коштів, які автомат гарантовано повертає гравцям у вигляді виграшів на довгій дистанції (тобто за довгий час). RTP у 95% означає, що з кожної гривні слот у перспективі повертає 95 копійок. У FAVBET середнє повернення становить 96-97%, що оптимально для новачків, бо означає частіші виграші та менший ризик.

Волатильність: Це показник демонструє, наскільки часто автомат здійснює виплати гравцю. Чим нижче волатильність автомату, тим частіше він робить виплати, однак їхня цінність в середньому менша. Відповідно, висока волатильність означає, що ви вигравати ви будете рідше, але суми будуть великі. Яку волатильність обирати, залежить від того, як довго ви плануєте грати – якщо зайшли зробити десяток обертів, то краще обрати маловолатильний слот, якщо вирішили присвятити автомату годину-дві – то можна сміливо сідати за автомат з найвищою волатильністю.

З яких слотів почати?

Як ми вже писали, принципи слотів однакові, який би автомат ви не обрали. Втім, якщо ви полюбляєте системний підхід, то нижче ми зібрали три варіанти автоматів, які допоможуть вам поступово опанувати основні правила гри та не заплутатись у різноманітті.

3 Thunders / Три громи

Як виглядає класика? Саме так, як цей автомат від Endorphina, який переносить онлайн-гравців у золотий вік наземних казино із галасом залу, торохтінням механічних слотів та дзинчанням монет. «Три громи» – це справжній олдскул: три барабани, три ряди класичних символів та максимально передбачуваний геймплей. Єдиний кивок у бік сучасності – карткова бонусна гра та Scatter-блискавки, випадіння яких дає можливість виграти безкоштовні спіни.

Book of Favbet

Теж класика, однак більш сучасна. Свого часу Book of Ra призвела до появи окремого жанру «книжкових» автоматів та посприяла вибуховому зростанню популярності онлайн-казино, тож знайомство з легендарною «книжкою» – обов’язковий пункт програми для будь-якого початківця. «Книга FAVBET» – один з варіантів Book of Ra, розроблений компанією разом зі знаним розробником Spinomenal. Як і більшість книжок – це слот з п’ятьма барабанами, 10 лініями виплат та тематикою, присвяченою пошуку скарбів стародавнього Єгипту. Серед додаткових опцій – купівля спінів, можливість виграти безкоштовні обертання та збільшити виграш, якщо вам випадає Wild-символ. До речі, на сайті є й оригінальна Book of Ra.

Dog House

А ось це вже представник сучасного покоління автоматів у жанрі Megaways. Такі автомати не мають змінну кількість символів на барабанах, що дозволяє збільшити кількість виграшних комбінацій з кількох десятків до сотень тисяч. «Собачий дім» – не єдиний представник цього жанру в онлайн-казино FAVBET, однак приємна графіка, яскраві анімації та ненав’язливий музичний супровід дозволяє рекомендувати її всім, хто тільки починає знайомство зі слотами такого типу. А продовжити його можна в окремому розділі, де зібрані сотні представників жанру Megaways.