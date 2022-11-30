Види слотів FAVBET та умови гри: Що очікувати від топового онлайн-казино України

З 2021 році українські онлайн-казино переживають друге народження. Саме тоді держава нарешті прогнулася під тиском суспільної думки та схвалила рішення про легалізацію азартних ігор, втому числі й у мережі. З того часу кількість фанів цього виду розваг зросла у кілька разів та продовжує збільшуватись.

У цьому матеріалі допомагаємо новим гравцям розібратись у різноманітті сучасних автоматів та знайомимо з базовими поняттями, які допоможуть не лише грати, але й вигравати. Для прикладу дивимось на ігротеку популярного онлайн-казино favbet.ua – по-перше, тому що вони одними з перших отримали ліцензію, а по-друге, тому що їхня колекція ігор є однією з найбільших на місцевому ринку.

Класичні автомати

Те, з чого все починалось. Це саме ті ігрові автомати з трьома барабанами, які ми знаємо як однорукі бандити. Однорукі, бо традиційні механічні автомати мали важіль, за який треба було потягнути, щоб зробити оберт.

Слоти з трьома барабанами та мінімальним набором символів, такі як Lucky Streak 3 на сайті FAVBET – найкраще місце старту для початківців. Ви обираєте розмір ставки, кількість ліній виплат та активуєте слот. Якщо на одній з ліній випало два або три однакові символи підряд, ви виграєте певну суму, залежно від номіналу символу.

Не зважаючи на велику кількість інших видів слотів, класика досі лишається популярною у гравців через легкість та швидкість гри. Втім, варто пам’ятати, що менша кількість барабанів та ліній виплат означає, що виграшу доведеться чекати довше, ніж, наприклад, на автоматі з 5-9 барабанами та десятками пейланів. Однак самі виграші будуть більшими. Тож все залежить від того, скільки часу та який бенкрол ви закладаєте на гру.

Терміни, які варто знати:

Пейлайни, або лінії виплат – лінії, за якими складаються виграшні комбінації. У найпростіших слотах ліній виплат не більше п’яти, тоді як існують автомати, де їхня кількість сягає кількох десятків, а до класичних прямих та діагоналей додаються зиґзаґи.

Бенкрол – сума грошей, яку ви готові витратити на гру. Коли сума невелика, досвідчені гравці рекомендують використовувати слоти з великою кількістю пейлайнів та регулярними виграшами. Ті, хто можуть витратити більше, обирають автомати з підвищеним ризиком, але великими призами.

Megaways

На відміну від класичних слотів, автомати Megaways використовують змінну кількість символів на кожному з барабанів, значно збільшуючи кількість можливих виграшних комбінацій. Власне, megaways буквально й означає «багато способів виграшу». Яскравий представник цього піджанру в колекції FAVBET – гра Big Bass Bonanza Megaways від знаного розробника Pragmatic Play, яка має 46656 виграшних комбінацій. І навіть така кількість – не межа. Так, наприклад, в Alive! Megaways кількість виграшних комбінацій сягає 200704!

Бонусні слоти

Поки що основні види слотів, про які ми говорили, були варіантами класичних автоматів. Бонусні ж слоти, як можна вгадати з назви, додають до звичного ігрового процесу певні особливості. Зокрема, це участь в мінііграх, які активуються при складанні певних комбінацій. Вважається, що всі сучасні автомати певною мірою можна називати бонусними слотами, адже кожен розробник прагне зробити своє створіння унікальним. Проте є автомати, де бонусні ігри складають основу ігрового досвіду. До таких можна віднести натхненну творцем біткоїна Satoshi’s Secret, де за бонуси можна купити можливість «зламу» віртуальних гаманців жителів вигаданого мегаполіса, а також торгівлі на криптобіржі.

Книжки та фрукти

Не згадати про книжкові та фруктові слоти ми просто не можемо, адже саме їх популярності світ завдячує зростанню інтересу до азартних онлайн-ігор в усьому світі.

Книжки – це слоти, натхненні знаменитою Book of Ra розробника Novomatic, яка з моменту виходу була незмінним хітом онлайн-казино. Головний мотив всіх книжкових автоматів – пригоди головного героя, що полює на старовинні артефакти. Як правило, такі слоти мають п’ять барабанів та десять ліній виплат. FAVBET пропонує як десятки варіантів цієї гри від різних провайдерів, так і можливість зіграти в неперевершений оригінал «Книги Ра».

Своєю чергою, до фруктових слотів відносяться всі автомати, де символами на барабанах є фрукти. Зазвичай це класичні автомати з приємною музикою, мінімумом анімацій та простим ігровим процесом. Нічого особливого, однак саме це й зробило ігри на кшталт 40 Lucky Fruits від Spinomenal улюбленцями мільйонів гравців. Іноді не ускладнювати – краще рішення.

Звісно, це далеко не повний перелік всіх видів слотів, які вам може запропонувати сучасне онлайн-казино. Однак варіантів на favbet.ua більш ніж достатньо, аби почати знайомство з цим захопливим варіантом азартних розваг. Якщо ж ви ще не готові грати на гроші, це не проблема – більшість слотів на сучасних платформах доступні у демо-режимі, для якого поповнювати рахунок не потрібно.