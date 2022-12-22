Легальність онлайн-казино FAVBET та відповідальна гра

Казино в Україні доволі довго мало репутацію чогось андреграундного та не надто законного. І якщо ще кілька років тому це можна було вважати правдою, то зараз ситуація докорінно змінилась, адже азартні ігри в нашій країні набули легального статусу, а головні українські казино сьогодні працюють відповідно до виданих державою ліцензій.

Що означає наявність ліцензії та який з цього зиск гравцям? Розбираємось на прикладі одного з найбільших онлайн-казино України favbet.ua, які активно виступали за легалізацію та одними з перших перейшли на світлу сторону.

Мільйони – бюджету, безпека – гравцям

Ліцензіями на гру в Україні опікується, створена кілька років тому Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Для того, щоб отримати ліцензію від КРАІЛ, оператору казино треба не лише сплатити кількадесят мільйонів гривень у бюджет, але й забезпечити дотримання українського законодавства в галузі азартних ігор, захисту персональних даних та оподаткування.

Саме тому, наприклад, сайт казино FAVBET розміщено в українській доменній зоні, а всіх користувачів перед виведенням виграшу попереджають, що з нього казино утримує податок на користь держави, тобто автоматично позбавляє гравців потенційних проблем з податковою. Додатково діє вимога розміщувати всі сервери та системи, необхідні для роботи онлайн-казино, на території України. Це дозволяє КРАІЛ легше контролювати все, що відбувається за лаштунками закладу, а також убезпечує дані українців від доступу до них з боку іноземних держав, що сьогодні особливо актуально.

Крім цього, обов’язковою є процедура верифікації, тобто підтвердження особи гравця, яка дозволяє казино обмежити доступ до своїх послуг неповнолітніх, а також давати використовувати свою платформу для відмивання грошей або інших кримінальних операцій.

Зважаючи на те, що FAVBET, як і більшість інших казино, не розробляє ігри, а користується послугами сторонніх провайдерів, особливо важливою є вимога ліцензії розміщувати на платформі лише ігри від сертифікованих розробників. Тому якщо зайти в ігротеку favbet.ua та подивитись на каталог провайдерів, у ній будуть лише провідні міжнародні розробники рівня Spinomenal, Endorphina, Pragmatic Play, Spribe та десяток інших. Для користувачів це означає чесну гру та математичну чистоту кожного розіграшу, а отже – безпеку коштів.

Відповідальна гра як невід’ємна частина казино

Українське законодавство вимагає від онлайн-казино давати гравцям можливість встановлювати персональні обмеження на гру, а точніше – ставити грошові ліміти, щоб не ризикувати заощадженнями, якщо «понесе». У «Фавбет», які завжди позиціонували себе як етичний заклад, що дбає про добробут гравців, пішли ще далі. Окрім обмежень на суму витрат, тут можна встановити ліміт на окрему ставку, на час гри або ж взагалі на певний час заблокувати свій аккаунт, якщо гравець вирішить, що улюблене захоплення виходить з-під контролю.

Крім цього, відповідно до правил ліцензії, у FAVBET ніколи не роблять гравцям будь-які виплати або заохочення, що пов’язані з програшем, а також не заохочують гравців грати у вочевидь програшну гру. Слоти «Фавбет» мають різний відсоток повернення (RTP) та волатильність, однак всі дають гравцям можливість виграти – за цим слідкує як КРАІЛ, так і міжнародні регулятори, які перевіряють розробників.

Загалом, легалізація азартних ігор хоча й не вивела весь ринок з тіні, однак дала українським гравцям можливість обирати ліцензійні заклади, а відтак – бути впевненими у чесності гри, безпеці своїх фінансових даних та точно знати, що заклад наповнює державний бюджет, а не кишені іноземців. І дуже показово, що першими ліцензії на казино отримали старожили ринку рівня FAVBET, адже це показало, що розмови про цивілізований ринок були не лише розмовами і провідні гравці дійсно готові працювати на користь України.