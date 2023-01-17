Як грати та вигравати в онлайн-казино FAVBET: Глосарій та поради для нових гравців

Слоти є одними з найпростіший за своєю механікою видів гральних автоматів, які чудово підходять тим, хто тільки починає знайомство зі світом азартних онлайн-розваг.

Три або п’ять барабанів, BAR-и, сімки, вишні, кнопка обертання та виграшні лінії… ключові принципи гри на слотах майже не змінилися за понад сто років з часу перших механічних зразків, однак поступова еволюція та перехід в онлайн призвів до появи багатьох нових геймплейних фішок та функцій.

У цьому огляді розповідаємо про основні види слотів і поняття, які варто знати початківцям перед грою на favbet.ua та даємо кілька порад, які допоможуть отримувати від гри не лише задоволення, але й виграші.

Види слотів

Класичні

Автомати з трьома барабанами, з яких колись власне й почалася історія механічних слотів у перших казино. Замість важеля тепер кнопка, а в усьому іншому – це ті самі слот-машини, які у популярній культурі вже десятки років називають «однорукими бандитами».

Мінімальний набір символів та проста механіка ігор на кшталт Lucky Streak 3 на сайті FAVBET – ідеальний старт для початківців. Щоб грати, достатньо зробити ставку, обрати кількість ліній виплат (у класичних слотах їх не більше п’яти) та натиснути на кнопку обертання. Як тільки на одній з обраних виграшних ліній випало два, або три однакові символи підряд – ви виграєте певну кількість грошей, залежно від номіналу символу.

Граючи в класичні слоти, треба пам’ятати, що через меншу кількість барабанів та ліній виграшу доведеться чекати довше, ніж у більш сучасних автоматах. Тож класика краще підходить для довгих ігрових сесій.

Megaways

Головна відмінність Megaways від класичних автоматів – змінна кількість символів на барабанах, через що кількість можливих виграшних комбінацій зростає у десятки, а іноді й у тисяч разів. Так, наприклад, Big Bass Bonanza Megaways від розробника Pragmatic Play має 46656 виграшних комбінацій, а Alive! Megaways від Skywind – вражаючі 200704. Така кількість комбінацій робить ігри цього жанру гарним варіантом в тому числі й для коротких ігрових сесій, адже виграші трапляються набагато частіше, хоча й менші за розміром, ніж у класичних слотах.

Прогресивні

Популярний клас слотів з прогресивним джекпотом, який зростає з кожною ставкою, які роблять всі гравці платформи. Як правило, прогресивні слоти, такі як-от Chervona Kalyna від Onlyplay, мають шкалу, завдяки якій можна слідкувати за актуальним розміром максимального виграшу. Досить часто прогресивні слоти одного розробника можуть бути об’єднані в мережу на кілька платформ, тобто граючи у такий автомат на favbet.ua, ви змагатиметесь за джекпот не лише з користувачами сайту, але й з гравцями інших онлайн-казино світу.

Бонусні

Бонусними слотами називають автомати, які додають нестандартні ігрові механіки до ігрового процесу – міні-ігри, карткові розіграші при збиранні певних комбінацій тощо. Загалом, всі сучасні автомати є певною мірою бонусними слотами, адже всі розробники прагнуть зробити їх унікальними, щоб зацікавити гравців та виділитись на фоні конкурентів.

Книжкові та фруктові

Дві тематики, які були настільки популярними серед гравців, що створили свої окремі жанри. Книжкові слоти – ігрові автомати, натхненні легендарною Book of Ra розробника Greentube, що вже кілька років залишається хітом більшості світових онлайн-казино. Більшість книжкових автоматів присвячені пригодам головного героя, що полює на старовинні скарби у різних куточках світу. Своєю чергою, до фруктових слотів зазвичай відносять усі автомати з символами у вигляді фруктів. У більшості випадків це класичні автомати з гарною музикою, мінімальним набором анімацій та легким ігровим процесом. Все дуже просто, однак саме це й забезпечило популярність ігор типу 40 Lucky Fruits від Spinomenal серед мільйонів гравців.

Глосарій новачка

Нижче представлена алфавітна добірка термінів, з якими обов’язково стикаються всі гравці онлайн-казино.

Автогра – опція, яка переводить гру в автоматичний режим після того, як гравець обрав розмір ставки та кількість обертів.

Баланс (кредит) – сума грошей на вашому рахунку.

Барабани – колеса із різними символами, з яких після обертання складаються виграшні комбінації.

Таблиця виплат – таблиця, де вказано номінал символів, виграшних комбінацій та прописані умови активацій бонусів, додаткових ігор, безкоштовних обертань та іншого. Таблицю виплат можна знайти у меню налаштувань всіх без виключення слотів.

Лінія виплат (пейлайн) – лінія, проведена через усі барабани слоту, по якій складається виграшна комбінація. Класичні слоти мають 1-5 ліній виплат, а сучасні з більшою кількістю барабанів – до 25.

RTP – відсоток коштів, які гарантовано повертаються гравцям у вигляді виграшів. У FAVBET середнє RTP становить 96-97%, що добре підходить для початківців, бо означає частіші виграші та менший ризик.

Волатильність – показник того, наскільки часто автомат здійснює виплати на користь гравця. Чим нижче волатильність, тим частіше виплати, однак їхній розмір менше. Висока ж волатильність означає, що на гравця очікують рідші, однак більші виграші.

Поради для початківців

І наостанок – дві важливі поради, які допоможуть вам не витратити зайве та збільшать шанси на виграш в онлайн-казино FAVBET.

Контролюйте свої витрати

Англомовні гравці мають термін «бенкрол», під яким вони розуміють суму грошей, яку планують витрати на гру за певний час, не ризикуючи своїм фінансовим становищем. Бенкрол встановлюють на ігрову сесію, день, тиждень або ж місяць, та за жодних умов його не перевищують. Це означає, що навіть за умови великого виграшу, ви маєте завершити гру, досягнувши попередньо встановлений ліміт витрат. Завдяки цьому у вас більше шансів залишитись в плюсі та не втратити виграні кошти.

Вивчайте слоти

Колекція FAVBET налічує сотні слотів з різними механіками, умовами та вірогідністю виплат. Легальність казино та сертифікати розробників гарантують чесну гру та можливість виграшів у всіх автоматах, однак перед початком гри все ж краще ознайомитись з їхніми особливостями та правилами, щоб підвищити свої шанси.

Варто, наприклад подивитись на рівень RTP. Вище ми писали, що більшість слотів FAVBET мають повернення 96-97%, однак трапляються слоти, де RTP може бути іншою. Також не забудьте перевірити волатильність та переконайтесь, що маєте відповідний бенкрол, бо якщо, наприклад, ваш гаманець дуже обмежений, то граючи на високоволатильному автоматі ви ризикуєте витратити гроші набагато раніше, ніж дочекаєтесь першого виграшу.

Окрім іншого, важливо дивитись правила та таблиці виплат конкретних слотів. Так ви будете знати, які комбінації збирати та як активувати додаткові бонуси. Буває, що для отримання бонусів та участі в розіграші джекпоту гравцям потрібно робити ставки не нижче певного ліміту, і про це, очевидно, краще дізнатись до того, як ви почали гру.