ТОП 5 ігор для Nintendo Switch

З того часу, як у вільному продажу з’явились ігрові консолі, вони набули неабиякої популярності. Однією з найпоширеніших приставок вважається консоль від японського виробника Nintendo Switch. Для неї створено безліч цікавих ігор, які обов’язково вам сподобаються. Саме тому, якщо ви справжній прихильник віртуальних розваг, то вам неодмінно слід купити Nintendo Switch та обрати для себе цікаву гру, щоби весело провести вільний час.

Найкращі ігри для консолі Nintendo Switch

Зверніть увагу на ці найкультовіші ігри, які можна придбати для японської ігрової приставки Nintendo Switch:

Super Mario. Ця гра багатьом знайома ще з дитинства, бо майже кожен допомагав цьому працьовитому чоловічку збирати монетки та дістатися своєї цілі. Сучасний Маріо не менш захоплюючий, до того ж відрізняється яскравою графікою.

Відчуйте себе геніальним архітектором та побудуйте власний світ за своїми уподобаннями. Ця гра об’єднує людей різного віку, бо кожен знаходить у ній щось цікаве саме для себе.

Assasin’s Creed. Граючи у цей екшн, ви можете опинитися в Італії та звільнити Рим від тамплієрів. Яскравий геймплей зачаровує з перших хвилин та тримає у приємній напрузі протягом всієї гри.

FIFA 23. Без легендарної футбольної розваги не обійдеться ні один топ ігор. Кожен прихильник футболу залюбки візьме участь у чемпіонаті у складі улюбленої команди. Завдяки грі ви можете опинитися у складі легендарної Барселони, Челсі чи будь-якої іншої команди за лічені хвилини.

Mortal Combat 11. Одна з перших ігор, в якій з’явилась можливість брати участь у справжніх дуелях. Перевтілитись у персонажа гри та почати боротьбу зі злом — дуже просто. Ця гра ідеально підходить для тих, хто полюбляє жанр бойовиків та бажає спробувати себе у ролі бійця.

Звичайно, ігор для консолі Nintendo Switch дуже багато, але саме ці вже не перший рік знаходяться у топі найпопулярніших серед користувачів.

Nintendo Switch чи Xbox — що краще?

Боротьба між двома цими приставками продовжується вже не перший рік. Річ у тому, що це два абсолютно різні пристрої, які мають дуже мало спільного. Кожен користувач обирає консоль для себе, враховуючи власні уподобання, тому правильної відповіді на питання, що краще, немає і не може бути. До того ж майже всі культові ігри представлені на усіх різновидах ігрових консолей, тому пограти в улюблену аркаду ви зможете на будь-якій приставці.