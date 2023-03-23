Кросівки на будь-який випадок життя: створюємо ідеальний образ

Сьогодні кросівки є чи не найпопулярнішим типом взуття: їх взувають на прогулянки з друзями, на тренування, навіть на роботу в офіс. І якщо ви хочете підібрати стильну модель, ми допоможемо вам з вибором. А щоб зекономити час, краще придбати кросівки в інтернет-магазині, наприклад, в Мегаспорті — там дуже багато крутих моделей від провідних брендів. Ось кілька порад і підказок, як підібрати кросівки до спортивного, повсякденного та ділового одягу.

Спортивний одяг

Для тренувань та активного відпочинку слід вибирати моделі з сітчастим верхом, що дихає, або легкою тканиною, яка забезпечить вашим ногам прохолоду та комфорт. Поєднуйте кросівки з легінсами та водовідвідною майкою або спортивним топом, щоб створити ідеальний fitness look.

Casual

Для повсякденних справ у пригоді стануть універсальні та зручні моделі, як-от сліпони чи кросівки в стилі ретро. Чудовим вибором є взуття нейтральних кольорів, яке пасуватиме до найрізноманітнішого вбрання: джинсів, суконь, спідниць тощо.

Діловий одяг

О так, кросівки цілком можна вписати в діловий стиль. Тут варто вибирати елегантні моделі з мінімалістичним дизайном. Що до кольору, то теж краще взяти щось базове: чорний, білий, беж. Поєднуйте такі кросівки з класичними штанами, блейзером і витонченою сорочкою на ґудзиках, щоб виглядати сучасно та професійно.

Ніжний, жіночний стиль

Сьогодні поєднанням сукні та спортивного взуття вже нікого не здивуєш. До того ж існує безліч лаконічних моделей, що облягають ногу і роблять її дуже акуратною на вигляд. Такі кросівки можна взути навіть з мереживною рожевою спідницею, в якій ви будете виглядати як хмаринка або зефірка.

Ключ до органічного підбору кросівок до різних стилів — це пам’ятати про решту вашого одягу та вибирати стильне взуття, яке доповнюватиме образ, але не перевантажуватиме його. Наприклад, до літньої сукні пасуватимуть легкі Puma Remedie ніжно-рожевого кольору, а для ділового total black look підійдуть лаконічні Puma ST Runner. Головне — враховувати особливості кожної моделі та власні вподобання. Адже саме індивідуальність додає родзинку в образ та робить його неперевершеним і досконалим.