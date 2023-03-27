Як уникнути блокування рахунка у БК FAVBET?

Заблокований рахунок – неприємна ситуація для будь-якого гравця, особливо коли на ньому «підвисли» гроші. У більшості випадків букмекери блокують рахунки через явне порушення користувачами правил, однак бувають й менш очевидні причини. У цій статті розповідаємо, як не втратити свій рахунок у популярного букмекера FAVBET, та що робити, якщо вам таки не пощастило нарватись на блок.

Дотримуйтеся правил платформи

Мабуть один з найважливіших та найбільш ігнорованих кроків, який гравцям варто зробити перед тим, як реєструватись на платформі та вносити перший депозит. Сайт FAVBET має непогану систему підказок та пояснень, яка застерігає нових гравців від неправомірних дій, однак початківцям, які мало знайомі з типовими обмеженнями букмекерських контор, ми все ж радимо хоча б по діагоналі пробігтись розділом «Правила» на сайті. Особливо параграфами, що стосуються платіжних операцій

Створюйте лише один рахунок

Гравцям «Фавбет» дозволено мати не більше одного рахунка. Якщо оператор виявить у вас більше однієї реєстрації, то скоріше за все заблокує всі рахунки, крім одного. Відповідно до власних правил, FAVBET зобов’язується перевести всі кошти із заблокованих рахунків на той, що залишився, однак попереджає, що може стягнути до 10% від переведених коштів в якості штрафу.

Уникайте реєстрації кількох акаунтів на одному IP

IP-адреса – унікальний ідентифікатор комп’ютера або будь-якого іншого електронного гаджету чи локальної мережі, яку ви використовуєте для доступу на сайт FAVBET. У випадках, коли з одного й того самого пристрою або з тої ж мережі в систему букмекера заходять одразу кілька гравців, це може викликати підозру в шахрайстві або неправомірному доступі до вашого акаунта та призвести до блокування. Як правило такі блокування не вічні та знімаються після роз’яснення ситуації. Втім, якщо ви точно знаєте, що розміщувати ставки з однієї IP-адреси буде більше однієї особи, краще одразу повідомити про це службу підтримки FAVBET.

Використовуйте лише власні платіжні реквізити

БК FAVBET дозволяє використовувати тільки особисті реквізити для здійснення операцій з рахунком. Це означає, що ви не можете поповнювати рахунок або виводити кошти за допомогою чужої картки, навіть якщо це ваші родичі або друзі, які дозволили її використовувати. Не використовуйте реквізити інших осіб або неправдиві дані. Це може призвести до блокування вашого рахунку.

Не використовуйте сторонній софт

Платформа FAVBET забороняє використовувати будь-яке програмне забезпечення, яке автоматизує гру та надає гравцю несправедливу перевагу, в тому числі будь-які боти та скрипти. Спроби перехитрити систему за допомогою стороннього софту призводить до миттєвого та як правило вічного блокування.

Користуйтесь однаковим методом поповнення та виведення платежів

Формально FAVBET не має заборони на поповнення та вивід коштів з використанням різних карток, якщо всі вони належать вам, однак попереджає, що може запросити у гравців додаткову інформацію та заблокувати транзакції по рахунку поки вона не буде надана. В першу чергу це робиться для безпеки користувачів, адже зміна платіжного інструмента може свідчити про те, що доступ до рахунка гравця отримала третя особа.

Що робити, якщо ваш рахунок заблокували?

Оператори техпідтримки FAVBET мають доступ до всіх дій, які здійснювались по вашому рахунку. Тож перший крок – звернутись до них. Зробити це можна в онлайн-чаті на сайті або в додатку, а також через безкоштовний телефон гарячої лінії. Слід також пам’ятати, що більшість блокувань тимчасові та знімаються як тільки ви надаєте операторам додаткові документи або роз’яснення.

Організатори азартних ігор опрацьовують тисячі трансакцій гравців щохвилини та несуть відповідальність за збереження їхніх коштів та особистих даних, а тому змушені впроваджувати багато обмежень на дії користувачів.

Втім, більшість з них не становлять жодного дискомфорту та вимагають елементарного дотримання кількох простих правил. Тож, повертаючись до першої поради, не забувайте ознайомитись з ними перед тим, як робити ставки на гроші на будь-якому сайті, яким ви ще не користувались. Це – кращий спосіб уникнути блокування та зберегти нерви.