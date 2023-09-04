Невтомні сільські волонтери

Ці жінки почали допомагати українським військовим у 2014 році. Допомагають досі. Їх багато де знають, просять про допомогу, дякують. Нещодавно вони сформували громадську організацію «Сільські волонтери», а до цього були дівчатами з Первозванівки. Так їх досі називають.

Місцевий Будинок культури дозволив волонтеркам збиратися, плести сітки, виготовляти шкарпетки, каремати… Вдома печуть, сушать, фасують, зносять в клуб і звідти відправляють на фронт – своїм рідним, знайомим і незнайомим. Все – аби хлопцям на фронті допомогти.

Керівниця та ідейна натхненниця цього неймовірного гурту Галина Козакова показує прапори з підписами від вдячних військових. І медаль – за волонтерство. І називає, уважно, щоб когось не забути, прізвища жінок, які розуміють, яка важлива допомога фронту з тилу. Всіх перелічити – не вистачить газетної площі. Приєднуємося до слів подяки з фронту Галинам, Оленам, Світланам, Оксанам, Наталям, Вікторіям, Настям, а ще Любові, Зої, Поліні і Єгору – восьмирічному хлопчику, який власноруч варить ароматизоване мило, продає на ярмарках і виручені кошти віддає волонтеркам, щоб купили заготівки для сіток.

Камуфляжні сітки, які плетуть дівчата з Первозванівки, ціняться нашими фронтовиками. Починали, як всі, з тканини, але такі сітки важкі, після дощу взагалі неможливо підняти. Пошукали варіанти, почитали про технології, тепер плетуть зі спанбонду (флізеліну). Купують рулони різного кольору: «під осінь», «під зиму», під всі пори року. Проведуть майстер-клас, якщо комусь цікаво.

Ми звернулися до первозванівських сільських волонтерів з проханням сплести сітки для нашого колеги Геннадія Рибченкова та його побратимів. Зробили. Галина Козакова каже, що хлопці з фронту надсилають їй фото, де їхніми сітками накрита техніка, і її не видно. Тобто дівчата якісно і добросовісно роблять свою справу. «Якщо наші сітки рятують життя, ми недарма все це робимо», – каже Галина.

Дівчатам (значить, нашим захисникам) потрібна допомога – руки та кошти. Не можете плести – допоможіть грошима на матеріали. Картка Галини Козакової: 5168 7456 1075 7020. До речі, коли було термінове замовлення, дівчата за чотири дні сплели 171 квадратний метр сітки. Дякуємо вам, справжні волонтери!