Скільки коштує акумулятор на 100 амперів

Від характеристик акумулятора залежить якість роботи всіх систем у машині, зокрема швидкість запуску двигуна та обігрів. Тому власники шукають надійні АКБ із високою ємністю. Однак на ринку широкий вибір моделей і магазинів, тож важливо не переплатити та не натрапити на шахраїв.

Що означає показник 100 амперів

Найважливішим показником батареї, від якого залежать усі інші аспекти, є її ємність. На маркуванні її позначають в ампер-годинах. Цей параметр визначає, як довго акумулятор може в автономному режимі живити систему до його повного розрядження. АКБ ємністю 100 А·год може давати струм 100 амперів протягом однієї години без підзарядки, або струм 10 амперів упродовж 10 годин.

Моделі сильно різняться за характеристиками, АКБ 100 А/г рекомендують для потужних моторів. Батарея оптимально працює на бензинових двигунах об’ємом більше ніж 4 л і на дизельних — понад 3,5 л. Під час вибору варто звернути увагу на основні параметри:

Полярність. Може бути прямою і зворотною, потрібно вибирати залежно від конструкції в авто. Проте за достатньо довгих дротів доступне будь-яке підключення. Тип корпусу. Європейський означає низькі АКБ із втопленими в кришку клемами, азійський — високі та з клемами, які випирають. Габарити. Необхідно заміряти призначений для встановлення простір. Величина пускового струму. Має відповідати вказаним в інструкції з експлуатації вимогам, допустиме відхилення — до 10% у більшу сторону.

За правильного вибору акумулятор може прослужити понад 5 років, якщо його не перевантажувати та ховати на ніч в тепле місце зимою. Якщо характеристики не відповідають потребам авто, то термін значно скорочується.

Як визначити, чи вартість відповідає характеристикам акумулятора

Бувають моделі преміального та бюджетного сегмента, ціна значно відрізняється за однакової ємності. Краще вибирати батареї від перевірених виробників, адже вони завжди ретельно стежать за відповідністю заявлених характеристик реальним.

У бюджетному сегменті за непоганої якості товарів виробники часом намагаються продати модель дорожче, тому вказують трохи завищені параметри. На око покупці не можуть визначити різницю, але під час запуску двигуна в мороз вона добре відчутна.

У 2023 році ціни в бюджетному сегменті починаються від 3 тисяч гривень, у преміальному — коливаються в межах 5–7 тисяч. Це не настільки значна різниця для власника автомобіля, особливо зважаючи на середній строк експлуатації. Він становить 2–3 роки та 4–6 відповідно.