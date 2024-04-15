Лікує рентген

Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради повідомив про те, що в них з‘явилась нова сучасна система для рентгенотерапії Хstrahl 200 змішаного типу виробництва Великої Британії, призначений для лікування як злоякісних, так і доброякісних патологій.

Хstrahl 200 – система поверхневої рентгенівської терапії, яка має великий діапазон енергії, від 40 кВ до 220 кВ, та ефективно доповнює комплекс методик променевої терапії.

Медичний директор онкоцентру Ігор Макарук повідомив, що такий апарат коштує більше 20 мільйонів гривень і куплений самим медичним закладом на зароблені кошти, без фінансової допомоги держави. Про те, що лікує новий апарат для рентгенторапії, нам розповіла завідувачка відділенням променевої терапїї Тетяна Оніцева.

– Тетяно Володимирівно, розкажіть, будь ласка, які хвороби лікує цей апарат?

– В основному це злоякісні утворення шкіри – багатоклітинний, плоскоклітинний рак шкіри, метатиповий, а також доброякісні захворювання: артрози, артрити суглобів, п’яткові шпори, хвороба Дюпюітрена – тобто дегенеративні й дистрофічні процеси опорно-рухової системи. Також надаємо паліативну допомогу – низькі дози рентгенотерапії використовуються для лікування поверхневих кісткових метастазів, наприклад, у ребрах. Це дає можливість зменшити больовий синдром. Нема іншого обладнання для такого точного й ефективного лікування поверхневих, та, навіть, і глибинних пухлин шкіри. У нас у відділенні є апарати для дистанційної терапії, брахітерапії, тепер їх доповнює і рентгенторапія. Цей новий апарат, можна сказати, два в одному: і для поверхневої терапії, і для ортовольтної, тобто глибинної.

Це другий такий апарат в Україні, перший працює в Інституті раку. Ми дуже пишаємось, що купили його, адже наше старе обладнання – це вже була проблема, його треба було міняти.

Хірургічне лікування пухлин шкіри – це добре. А коли це голова та шия, обличчя? При хірургічному втручанні залишаються рубці, можуть виникнути деформації, шрами – потім потрібно пересадку шкіри робити… Після лікування цим апаратом зберігається рельєф обличчя, залишається малесенький рубчик, який згодом біліє і його майже не видно. Тобто повністю йде регрес пухлини. Наші перші пацієнти вже були на контролі, і результати чудові.

– Чи вистачає у вас спеціалістів для роботи на такому обладнанні?

– Зараз у радіологічному відділенні чотири лікарі, але дефіцит кадрів завжди є. Ми пройшли навчання в Інституті раку – два лікаря і фізик, у нас працює бригада з двох фізиків. Лікарі завжди мають вчитись, така специфіка роботи, адже постійно з’являється щось нове – обладнання, методики. І ми завжди раді, коли до нас приходять молоді талановиті лікарі, це зараз дефіцит по всій країні. У нас був старий рентгентерапевтичний апарат, і ми лікували хворих ще з 1991 року. Але проходить якийсь час, і його потрібно міняти на більш сучасний.

– Судячи з того, що лікує цей апарат, хворих, що потребують лікування саме на ньому, багато?

– Багато. Рак шкіри займає одне з перших місць у Кіровоградській області, і на старому апараті ми лікували до 400 чоловік за рік. Подивимось, на які показники вийдемо з новим обладнанням. Багатьом роблять операції, але багато хто може й уникнути оперативного втручання.

– Це, мабуть, залежить і від того, чи завчасно людина звернулась по допомогу?

– Звісно, і від цього, і від місця розташування пухлини. Наприклад, якщо це нижня повіка ока, то потрібно їхати в Інститут Філатова. А якщо пацієнтці нашій 90 років? Тобто це найкращий вихід із ситуації – без хірургічного втручання, та ще й безкоштовно.

– Ви випередили моє наступне питання: чи входить таке лікування до пакету НСЗУ, чи потрібно оплачувати його самостійно?

– Усе лікування злоякісної патології шкіри оплачує Національна служба здоров‘я. За лікування доброякісної платить пацієнт.

– Наскільки воно дороговартісне?

– Калькуляцію робить наша бухгалтерія за поданням лікаря, один сеанс лікування доброякісної патології коштує 350 гривень. Лікар вирішує, скільки таких сеансів буде потрібно. Злоякісна, повторюю, оплачується НСЗУ.

– Тобто, щоб потрапити до вас на лікування, треба взяти направлення у сімейного лікаря, потім йти на прийом до ваших спеціалістів, які, за потреби, спрямують саме до вас?

– Так, адже обов‘язково потрібно зробити гістологічне обстеження або рентгенівський знімок при лікуванні опорно-рухового апарату, і вже за його результатами буде конкретизуватися хід лікування.