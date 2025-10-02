Порядок звернення за призначенням допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Пенсійний фонд України з 01 липня 2025 року здійснює призначення та виплату державної соціальної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях. Протягом липня ‒ вересня до сервісних центрів Головного управління звернулись 16 осіб з відповідною заявою, у т. ч. у вересні ‒ 5 осіб.

Нагадуємо, якщо допомога вже була призначена до 01 липня 2025 року органами соціального захисту населення, виплати продовжаться, але вже через органи Пенсійного фонду України, ‒ до завершення терміну дії призначення виплати.

Якщо ж заява про призначення та виплату допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, була подана до органів соціального захисту населення, але рішення ще не ухвалене, ‒ її буде розглянуто Пенсійним фондом України.

Для розгляду питання щодо призначення державної соціальної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, вперше пропонуємо наступний алгоритм дій.

Відповідно до Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 № 250 “Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям”, для призначення відповідної допомоги за умови пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу (посвідки на постійне проживання / посвідчення біженця / посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), подається:

заява одного з батьків, з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2025 № 765;

копії посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу). У разі досягнення дитиною з багатодітної сім’ї шестирічного віку подається посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);

свідоцтва про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів).

У разі неможливості подання посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї подається довідка багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, видана структурним підрозділом районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради.

Заява з необхідними документами подається до органу Пенсійного фонду України незалежно від адреси зареєстрованого/задекларованого місця проживання (перебування) заявника.

Заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради та адміністраторами Центру надання адміністративних послуг незалежно від адреси зареєстрованого/задекларованого місця проживання (перебування) заявника.

Заява з необхідними документами може бути надіслана засобами поштового зв’язку або за технічної можливості в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України або Єдиний державний вебпортал електронних послуг (з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису відповідно до Закону України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”).

Документи, необхідні для призначення допомоги, розглядаються органом Пенсійного фонду України протягом 10 робочих днів з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження такого рішення орган Пенсійного фонду України видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення протягом п’яти днів після прийняття відповідного рішення.

Допомога призначається у розмірі 2 100 гривень.

Допомога не призначається, якщо на дату звернення багатодітна сім’я отримує базову соціальну допомогу відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо надання базової соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2025 № 371.

Світлана РИНДІНА, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області