Що зміниться для кропивничан з жовтня: пенсії, соціальна допомога, нові правила для ВПО та виїзду до ЄС

У жовтні на кропивничан чекає низка важливих змін. Вони стосуються пенсійних надбавок, нових умов соціальної допомоги, підтримки для переселенців, а також правил банківських операцій та поїздок за кордон. Крім того, стартує опалювальний сезон, а Нацбанк почне вилучати з обігу монети у 10 копійок. Як саме це вплине на життя кропивничан — пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Які зміни у пенсіях?

З 1 жовтня пенсіонери отримають автоматичні надбавки:

70–74 роки — 300 грн;

75–79 років — 456 грн;

80+ років — 570 грн.

Для самотніх літніх людей старше 80 років передбачена окрема доплата за наявності медичної довідки та довідки про склад сім’ї.

Хто і як зможе оформити базову соціальну допомогу?

Відтепер подати заявку зможуть усі українці, чиї доходи та майновий стан відповідають вимогам.

допомога призначається на 6 місяців;

можливе автоматичне продовження до 2 років;

подати заявку можна у «Дії».

Які нові виплати отримає ВПО?

Внутрішньо переміщені особи, які безперервно працювали протягом шести місяців після переміщення (зокрема як ФОПи), отримають одноразову допомогу у розмірі 2 000 грн на проживання.

Програма «Пакунок школяра»: чим доповнили

Відтепер 5 000 грн, які отримують родини першокласників, можна витрачати ще й на книги. Цього року програма діє до 15 листопада. Кошти доступні ще впродовж 180 днів після нарахування, а скористатися ними можна як в офлайн-, так і онлайн-магазинах.

Коли почнеться опалювальний сезон?

Орієнтовна дата початку — 15 жовтня. Тепло підключатимуть тоді, коли середня температура не перевищуватиме +8°C протягом трьох діб поспіль. Тарифи на опалення залишаються без змін.

Як зміняться банківські перекази?

З 1 жовтня всі перекази з картки на картку будуть здійснюватися через систему Open Banking, що передбачає повну ідентифікацію учасників, підвищує прозорість фінансових операцій та зменшує ризики шахрайства.

Які податкові зміни запроваджують?

нові ставки земельного податку;

оновлена звітність для бізнесу;

фізособи можуть не сплачувати ЄСВ за себе, якщо це вже зробив роботодавець;

для бізнесу з ліцензією на алкоголь, тютюн та паливо встановлено мінімальні зарплати:

від 16 тис. грн у Києві та обласних центрах;

від 12 тис. грн — в інших містах.

Які нові правила виїзду до ЄС?

З 12 жовтня запрацює система Entry/Exit System (EES). Тепер замість штампів у паспорті буде цифрова реєстрація. Збиратимуться фото обличчя, відбитки пальців (для осіб від 12 років), дані паспорта, а також дата та місце перетину кордону. Без біометрії в’їзд буде неможливим.

Отримати додаткову юридичну консультацію щодо змін з жовтня українці можуть безоплатно — на гарячій лінії Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 та +38 050 107 88 83 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати також у Viber, WhatsApp та Telegram.