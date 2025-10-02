Нові правила щодо відпусток для військовослужбовців: що змінилося з 22 вересня

22 вересня набрав чинності Закон України № 4562-IX від 31 липня 2025 року, який змінює правила надання відпусток військовослужбовцям. Що змінилося і для кого саме — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Обов’язкова частина щорічної основної відпустки

Щорічна відпустка, як і раніше, становить 30 днів. Обов’язково мають надати безперервно 15 днів — за бажанням військовослужбовця, і відмовитися від них він може лише сам. Решта 15 днів надаються з урахуванням того, щоб одночасно у відпустці було не більше 30% особового складу підрозділу.

Додаткова відпустка для учасників бойових дій

Учасники бойових дій знову можуть отримати 14 додаткових днів відпустки з дозволу командира. Під час дії воєнного стану ця норма закону була зупинена.

Відпустка військовослужбовцям, які навчаються

Військові, віком від 18 до 25 років, які не мають вищої освіти та які навчаються у закладах вищої або фахової передвищої освіти для здобуття відповідного рівня освіти, крім вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, надається відпустка у зв’язку з навчанням. Раніше така відпустка не надавалась.

Що робити, якщо у відпустці відмовляють

Звернутися до вищого командування — подати рапорт зі скаргою особисто, через канцелярію або рекомендованим листом

або звернутися до військової служби правопорядку

або зателефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони України: 0-800-500-442 або за номером 1512.

Куди ще можна звернутися, якщо відмовляють у відпустці

До Уповноваженого Президента України з прав військовослужбовців (військового омбудсмана):

через гарячу лінію Міністерства оборони за номером 1512

надіслати лист на адресу вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220 або електронну пошту: zpv@apu.gov.ua

Коли потрібно звертатися до суду

Якщо вичерпано внутрішні механізми захисту.

Щоб оскаржити відмову у наданні відпустки, можна подати позовну заяву до адміністративного суду.

Як може допомогти система надання БПД

Ветерани війни мають право на усі види правничих послуг — від консультацій до представництва інтересів, зокрема у суді.

Військовослужбовці, які не мають статусу ветерана війни, можуть отримати безоплатно — консультації, допомогу складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, крім для звернення до суду.

Допомога зі зверненням до суду військовослужбовцям, які не мають статусу ветерана війни, може бути надана за умови належності до однієї з категорій громадян, які визначені ст. 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу».