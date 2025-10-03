До завершення строку оцифрування трудових книжок залишилося менше року!

Головне управління Пенсійного фонду в Кіровоградській області нагадує страхувальникам області, що процес оцифрування територіальними органами Пенсійного фонду України трудових книжок триває з 10 червня 2021 року (п’ять років поспіль із дня набрання чинності Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі” від 05.02.2021 №1217-ІХ) та завершується 10 червня 2026 року .

Запроваджений облік трудової діяльності в електронній формі є одним із основних елементів цифрової трансформації державних функцій та послуг та ключовим інструментом для автоматичного призначення (без звернення особи) пенсії за віком у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

Станом на 01.09.2025 оцифровані відомості про трудову діяльність майже половини застрахованих осіб регіону внесено до їх персональної електронної облікової картки.

З огляду на те, що до завершення законодавчо встановленого терміну для внесення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про трудову діяльність працівників із паперових трудових книжок лишилося менше року, рекомендуємо всім роботодавцям активізувати роботу щодо передачі Пенсійному фонду України скан-копій документів, що містять відомості про страховий стаж працівників для оцифрування.

Детальні роз’яснення стосовно порядку подання страхувальниками скан-копій документів, які містять відомості про трудовий стаж працівників, оприлюднено на інформаційній сторінці вебпорталу Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua): розділ “Послуги”, підрозділ “Як скористатись послугами”, рубрика “Електронна трудова книжка: про що варто знати роботодавцям і працівникам”.

Володимир ІЩЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області