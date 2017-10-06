У Світловодську впіймали крадія, який сім разів «обчистив» один і той же будинок (ФОТО)

Поліцейські встановили особу зловмисника, який скоїв низку крадіжок техніки, електроінструментів, виробів зі срібла та золота.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в облсті.

На рахунку злодія – сім фактів кримінальних правопорушень. 34-річний чоловік раніше вже був судимий за наркозлочини і крадіжки.

У вересні до Світловодського відділу поліції надійшли звернення місцевого мешканця про викрадення з помешкання музичного центру, магнітофону, відеокамери, електроінструментів, срібла, статуеток, посуду та інших речей.

«Поліцейські встановили, що зловмисник ще в серпні на одній з вулиць міста запримітив будинок, в якому ніхто не проживав, – розповів начальник Світловодського відділу поліції Андрій Гулий. – Чоловік через вікно проник всередину та вкрав аудіотехніку і стаціонарний телефон. Чуже майно повантажив на візок та перевіз до себе додому, згодом продав за 400 гривень. Отримані кошти витратив на власні потреби. З того ж будинку чоловік викрав і 10 наручних годинників, які подарував знайомому.

У подальшому, коли «виручені» гроші у злодія закінчувалися, він повертався до помешкання, забирав цінні речі та продавав. Так, за викрадені вироби зі срібла – сережки, декілька ланцюжків і перснів, а також статуетки – зловмисник отримав 1600 гривень. Крім того, до рук злодія потрапили дві пари золотих сережок, печатки, запонки, хрестик, затискач для краватки. Частину викраденого днями правоохоронці вилучили».

За фактами крадіжок триває розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.