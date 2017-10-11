У смолінських дитсадках тепер можна платити за харчування за допомогою QR-кодів

Дошкільні дитячі заклади Смоліного впровадили новітню технологію миттєвої оплати за харчування.

Тепер батьки смолінських дітлахів можуть оплачувати за харчування у садочках, користуючись QR-кодом – миттєво і в безконтакному режимі, повідомили «УЦ» у прес-службі ПриватБанку на Кіровоградщині.

До сервісу ПриватБанку «Платежі за QR-кодом», який працює на основі мобільного додатку Privat24 і QR-кодів, приєднались дошкільні навчальні заклади №3 «Ромашка» (вул. Козакова, 86) та №1 «Теремок» (вул. Шкільна, 35).

Технологія миттєвої оплати комунальних платежів має безліч переваг. По-перше, миттєво, без черг, комісій, заповнень квитанцій та можливих помилок. По-друге, її впровадження не потребує жодних додаткових інвестицій і витрат коштів з боку дитячих закладів чи батьків.

Для здійснення оплати за допомогою QR-коду достатньо завантажити на смартфон мобільний додаток Privat24, на головній панелі натиснути кнопку з зображенням QR-коду та відсканувати його з квитанції чи в Інтернеті. Ті, у кого ще немає смартфону, можуть здійснити оплату через QR-код у відділеннях ПриватБанку, скориставшись планшетом співробітника відділення.

Технологія «Платежі за QR-кодом» є відкритою національною платформою, що дозволяє безконтактно оплачувати будь-які комунальні платежі в будь-якій точці країни. ПриватБанк пропонує усім постачальникам послуг, комунальним підприємствам і фінансовим установам, які приймають комунальні платежі, користуватися можливостями технології.