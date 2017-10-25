У Кропивницькому оприлюднили допущені до голосування проекти «Громадського бюджету – 2018»

У міській раді Кропивницького визначили проекти, які допустять до голосування в рамках «Громадського бюджету – 2018».

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі міськради.

До фіналу конкурсу громадських проектів вийшли 30 малих проектів з кошторисом до 150 тисяч гривень, 11 великих з фінансуванням до одного мільйона гривень і сім соціальних, направлених на підвищення комфортності проживання у Кропивницькому людей з інвалідністю.

Серед малих проектів найбільше – 11 – мають на меті створення додаткових умов заняттями фізичною культурою і спорту, дев’ять дадуть можливість покращити дозвілля дітей у місті, чотири проекти започатковуються для благоустрою території міста, три мають мистецьку направленість. Усі малі проекти разом потребують фінансування у розмірі 3 844 193 гривні.

Наймасштабнішим з великих проектів є створення «Амфітеатру» в селищі Новому, його кошторис складає один мільйон гривень. У суму 998 тисяч гривень оцінюється благоустрій набережної Інгулу, 995 тисяч гривень, за розрахунками, коштуватиме ремонт соціально-реабілітаційного центру на вулиці Нікітіна, 25. Найбюджетнішим – 240 тисяч гривень – є проект облаштування пішохідного переходу через яр у мікрорайоні Завадівка. Загальний кошторис великих проектів складає 8 904 158,68 гривні.

Серед соціальних проектів пропонуються для реалізації у Кропивницькому: «Встановлення підіймальної платформи на автомобіль служби соціального таксі», «Обладнання спеціального спортивного залу для занять ЛФК», «Капітальний ремонт Центру соціальної реабілітації (денного догляду дітей)», «Ремонт тренажерів для осіб з інвалідністю», «Виготовлення підйомного пристрою для підняття людей з інвалідністю до вагону», «Встановлення ігрового майданчика адаптованого для дітей з інвалідністю» та «Створення умов для забезпечення роботою з гідною оплатою для людей з особливими потребами». Вартість усіх соціальних проектів складає 1 065 678 гривень.

Проголосувати за будь-який проект у кожній номінації можна буде впродовж 12 днів з 30 жовтня по 10 листопада на офіційному сайті міської ради або у ЦНАПі в будні з 10:00 до 16:00 та у вихідні з 10:00 до 13:00.

З повним переліком проектів, допущених до народного голосування, можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, у травні в Кропивницькому завершилося голосування за проекти громадського бюджету.

Серед великих проектів перемогли два:

– «Благоустрiй скверу «Покровський» здобув 1839 голосiв, потребує залучення 740 500 грн.;

– «Зiгрiємо наших дiтей» (замiна дерев’яних вiкон на пластиковi об’єднання в НВО №8) – 795 600 грн.

Серед малих проектів – «Створення вільної wi-fi зони в КЗ «НВО «ЗОШ І-ІІ ст. – ліцей №19 – ПЦ Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» – 37 650 грн.; «Проведення енергетичного аудиту в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок №74 «Золотий півник»)» – 50 000 грн.; «Реконструкція спортивного майданчика в центрі міста» – 100 000 грн. та інші.