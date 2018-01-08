Житель Кіровоградщини «пожартував»: повідомив у поліцію про труп у своєму будинку

Мешканця Вільшанки покарають за телефонні жарти з поліцейськими.

Про це пише «Вільшанський вісник».

Сорокадворічний вільшанець вирішив «пожартувати» з правоохоронцями, зателефонувавши їм о 5:45 і повідомивши, що в його будинку знаходиться труп. Копи на виклик приїхали негайно, але виявилося, що «жартівник» забажав перевірити реакцію поліцейських на повідомлення про злочин.

За фактом хибного виклику проти жителя райцентру нині порушили адмінсправу, відповідно до ст. 183 КпАПП (завідомо неправдивий виклик спецслужб). За експерименти з правоохоронцями порушнику доведеться сплатити штраф у розмірі до 120 грн.