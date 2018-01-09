Підозрюваному у відмиванні грошей на Кіровоградщині екс-нардепу дали ознайомитись зі справою

9 січня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України за дорученням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відкрили екс-народному депутату України Миколі Мартиненку та його захисникам доступ до матеріалів кримінального провадження за фактами заволодіння коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та ДП «НАЕК «Енергоатом».

Про це йдеться у повідомленні НАБУ, текст якого має «УЦ».

Екс-народний депутат підозрюється у вчиненні злочинів, кваліфікованих за:

– ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Організація заволодіння організованою групою чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі»);

– ч. 1 ст. 255 КК України («Створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, керівництві такою організацією, участі у ній та у злочинах, вчинюваних такою організацією»);

– ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України («Організація заволодіння злочинною організацією чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі»);

– ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України («Організація легалізації (відмивання) злочинною організацією доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненою в особливо великому розмірі»).

Ссеред інших підозрюваних у провадженні – чинні керівники ДП «СхідГЗК», Державного концерну «Ядерне паливо», НАК «Нафтогаз «України», ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» та структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом».

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року в рамках розслідування епізоду з завдання збитків ДП «СхідГЗК» в розмірі 17,28 млн дол. США детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру колишньому народному депутатові, екс-голові комітету ВР з питань ПЕК Миколі Мартиненку (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 КК України).

У квітні – травні 2017-го повідомлення про підозру також отримали керівники НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та Державний концерн «Ядерне Паливо».

20 грудня 2017 року Мартиненку вручили остаточну підозру.

На початку січня 2018-го стало відомо, що слідство у справі завершене.