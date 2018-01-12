На Кіровоградщині працівник облавтодору врятував хлопчика, який тонув

Працівник Олександрійської дорожньо-експлуатаційної дільниці Кіровоградського облавтодору Олександр Андріянов врятував дитину, яка тонула, в селищі Приютівка.

Інцидент стався о 14:30 вчора, 11 січня, передає «Моя Олександрія».

За словами Олександра Андріянова, він разом з іншими працівниками виконував зимовий аварійний ремонт великих ям у Приютівці, коли побачив підлітка, який на тонкій кризі провалився в місцеве болото.

«Він провалився по пояс, а поруч бігали двоє його друзів. Від берега – метрів п’ятнадцять. Я взяв шланг, щоб йому кинути, і пішов до нього, сам при цьому тричі провалився», – розповів рятівник.

Під час рятувальної операції виникли труднощі – у дитини під водою застрягла нога. Після декількох спроб Олександру вдалося висмикнути підлітка і протягнути до берега на шлангу. Врятованим виявився місцевий школяр 11-13 років, який зразу відпросився і побіг додому.

Олександру Андріянову 25 років, він – круглий сирота, вихованець дитячого будинку «Перлинка» в селі Войнівка. Після закінчення школи і влаштування на роботу Олександр залишився жити в дитячому будинку. Вечірньої пори він допомагає вихователям.