У медзаклади Кропивницького купили нові швидкі та реанімобілі (ФОТО)

Автопарк трьох лікувальних закладів обласного центру поповнився новими санітарними автомобілями.

Ключі від автівок вручали сьогодні, 12 січня, за участі міського голови Андрія Райковича, секретаря міськради Андрія Табалова, народного депутата України Олександра Горбунова та медичної спільноти міста, повідомляє сайт управління охорони здоров’я мерії Кропивницького.

Чотири санавтомобілі на базі Citroen Jumper придбали за кошти державної цільової субвенції на соціально-економічний розвиток територій та співфінансування міського бюджету напередодні нового року. Загалом на поновлення автопарку витратили близько 8,7 млн грн., з яких 252 тис. грн. – кошти бюджету Кропивницького.

Під час представлення техніки на площі перед міською радою ключі від двох реанімобілів вартістю по майже 2,5 млн грн. вручили міському пологовому будинку та лікарні швидкої медичної допомоги. Ще два автомобіля швидкої допомоги загальною вартістю майже 3,4 млн грн. отримала Центральна міська лікарня.

Санітарні автомобілі оснащені найсучаснішим обладнанням іноземного та вітчизняного виробництва, необхідним для надання екстреної медичної допомоги при транспортуванні хворих. У комлектації автівок є сучасні апарати штучної вентиляції легень, пульсоксиметри для вимірювання насичення крові киснем, багатоканальні електрокардіографи та дефібрилятори, сучасні медичні вакуумні ноші та матраци для імобілізації при транспортуванні хворих, шприцеві насоси для нагріву розчинів та вливання їх під тиском, апарати для вимірювання цукру крові, санітарні сумки для надання невідкладної медичної допомоги, монітори пацієнтів тощо.

Як зазначила начальник управління охорони здоров’я Оксана Макарук, автомобілі використовуватимуть для штатних потреб, вони не виїжджатимуть на виклики населення, як карети швидкої медичної допомоги.