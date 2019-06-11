Субъективный взгляд на новые правила

Корректно ли обсуждать изменения правил украинского языка на русском? Пожалуй, да, потому что мы все-таки живем в реалиях двуязычия, понимаем оба, говорим и пишем на обоих – каждый в меру своей грамотности. Да и пообсуждать уж очень хочется. И обсуждение будет субъективным.

Итак, Кабмин принял новую редакцию украинского правописания и оправдал это «целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания». Новые правила вступили в силу 3 июня.

Давайте пробежимся по нововведениям, чтобы все понимали предмет обсуждения. Их немало, но выберем самые нелогичные (опять же, субъективно). Итак, украинское правописание претерпело существенные изменения.

Отныне «проєкт, проєкція пишемо за аналогією з ін’єкція, траєкторія, об’єкт»… Где логика? Мы же по-разному произносим «проект», который теперь «проєкт» и «об’єкт». Идем дальше. «Пів хвилини, пів яблука, пів Києва (пишемо нарізно без дефіса), але одним словом як цілісне поняття півострів, півзахисник, півмісяць»… Зачем? Разве в украинском языке есть самостоятельное слово «пів»? Но не тешьтесь тем, что надо просто запомнить, что «пів» пишем отдельно. Есть еще одно правило (попробуйте понять): «якщо пів з наступним іменником у формі 3 називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом: піваркуш, південь, півзахист, півкóля, півострів»…

Откровенно инициаторы изменений поиздевались над русскими фамилиями. Помиловали только Льва Толстого. В правилах так и написано: «виняток Лев Толстой». А другим досталось: Донской – Донський, Трубецкой – Трубецький, а также Крутий, Луговський, Полевий. Особенно «поэтично» звучит Соловйо́в-Сєдий.

К счастью, некоторые нововведения не столь категоричны – допускаются орфографические варианты. Но они, тем не менее, изменяют слова до неузнаваемости. Посудите сами: «лауреа́т і лавреа́т, па́уза і па́вза, фа́уна і фа́вна, кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, ана́фема і ана́тема, дифіра́мб і дитира́мб»… Афины в украинском варианте могут быть «Атени». А Марфа чудесным образом превращается «Марту».

Специалисты говорят, что в украинский язык таким образом возвращаются нормы харьковского правописания 1928 года, введенные тогдашним наркомом образования Николаем Скрипником. Нормы эти называются «скрипниковкой». По меньшей мере, странным кажется возвращение на почти сто лет назад. Ведь любой язык меняется и развивается, согласно настоящему времени, и правописание отражает устную речь носителей языка. Где эти носители?

Раньше, когда на телевидении и радио были дикторы, именно они являлись образцом идеального, литературного произношения. Язык нынешних ведущих далек от идеала. И не исключено, что они – для пущей грамотности – начнут использовать непонятные новые слова. Кроме раздражения и желания переключить канал, это ничего не вызовет. Пример – один из украинских телеканалов, на котором давно употребляется слово «етер», из-за чего слушать его новости невыносимо. (Опять же, субъективно).

Создается впечатление, что новый закон имеет не научное обоснование, а политическое. Многие комментаторы нововведений утверждают, что узаконенное правописание призвано максимально отдалить украинский язык от русского. Но русский – он же не московский и тем более не кремлевский. В любом языке орфография и правописание созданы для удобства людей, а украинцам предложили неудобства.

В Кабмине заявляют, что переходный период для новой редакции украинского правописания продлится в течение пяти лет. И что в этот период допустимо использование старой редакции. Но за это время надо переучить преподавателей, издать новые учебники, переиздать словари. И что, классику будут править? Поэзия Шевченко, Франко тоже будет переиздана с учетом новых правил? Ну да, у нас ведь нет более серьезных проблем.

Недавно появилась новость о том, что мать ученицы седьмого класса, «действующая в интересах своей дочери», обратилась в суд с просьбой признать противоправным и недействительным постановление Кабмина. По ее мнению, правительство, принимая новое правописание, действовало за пределами своих полномочий и «не учло реального состояния развития украинского языка». Судьям не позавидуешь. Но очень интересно, каким будет их решение.

А еще грустно оттого, что повальная безграмотность наших граждан теперь усугубится. С появлением соцсетей уровень грамотности обнажился, многие комментарии и на русском, и на украинском ужасают, люди не знают элементарных правил, не говоря уже о включении в нормы правописания и феминитивов или передаче буквой «т» буквосочетания th в словах греческого происхождения.

В заключение очень хочется привести текст из соцсетей авторства «Таріни Карасівни». В нем очень талантливо в шуточной форме объединены новые правила правописания.

«Индик вдихав уже осінній етер. Високо над ним у напрямку Атен летів ирій. “Ироди!” – икнув крізь зуби индик і почапав дороблять проєкт.

Проєкт уже давно не приносив индику радости. Задрало працювати серед всьої тої фавни. До смерти хотілось оголосити проєкту анатему і відкрити малесенький гостел. Для душі. Индик вже навіть уявляв свою цільову авдиторію.

У нього могли б зупинятися експрезиденти, відомі півзахисники. Не десь у себе на півострові, а у нього в гостелі. У фоє гратиме попмузика.

І місце уже під гостел уже придивився. Біля Ґуллівера. Звідти пів Києва видно. Вжух – і за пів години ти вже “Теслою” на Хрещатику. Головне, знайти парковку серед всіх тих “мерседесів”… Зроби павзу, з’їж твікс! А фітоняшкам можна на сніданок пів яблука давати. А хто побрутальніше – їм можна й пів їжака.

– Директоркою закладу зроблю філологиню. Щоб про мене на всіх новинних вебсторінках і у фейсбуці написали. А коли прийде популярність, то, дасть Бог, ще й молоду правницю найму. Хтозна, може, на Трійцю сам президент до гостелу завітає. Тут таку пресконференцію можна організувати!

Та поки що то міт. Повертайсь до проєкту, индиче».

P.S.: Знатоки нового украинского правописания, подскажите феминитив к слову «гений»!