Оказывается, умеют быстро и результативно

Так получилось, что некоторые вопросы, рассматриваемые на 4-м заседании 19-й сессии городского совета Кропивницкого, прошли в турборежиме, хотя для качественного решения нужны и время, и соблюдение регламента, и элементарный расчет. Заседание можно считать результативным по количеству принятых решений и поддержанных идей, правда, ничего неизвестно о времени их воплощения в жизнь.

На этот раз депутаты горсовета обошлись практически без раскачки в виде выступлений активистов, более того, они их опередили, поскольку еще до утверждения повестки дня депутат Нижникова зачитала обращение по поводу готовящейся оптимизации, т.е. сокращения сети коммунальных лечебных учреждений путем их присоединения к областным структурам. Такая поспешность была вызвана тем, что в это же время проходила сессия Кировоградского областного совета, где этот вопрос стоял в повестке дня.

Чтобы успеть высказать старшим коллегам позицию городских депутатов, мэр попросил обойтись без формальностей и поддержать обращение, потому что после рассмотрения вопроса «областниками» оно никому не будет интересным. Но, как говорят, от спешки котята слепыми родятся, потому что сессия областного совета так и не состоялась, а городская сессия шла своим порядком, в котором порядка иногда и не хватает.

Для начала депутат Сергей Бойко по поручению регламентной комиссии огласил решение, суть которого сводилась к тому, что теперь депутаты имеют право потребовать прекращения оскорбительного выступления коллеги или общественного активиста, с последующим лишением права голоса и даже выдворением потенциального нарушителя из сессионного зала. Как говорится, интересно будет посмотреть. Казалось, что это решение вызовет бурную реакцию хотя бы того же депутата Демченко, но даже он промолчал.

Олег Краснокутский огласил свой депутатский запрос по поводу возвращения части имущества областного коммунального предприятия «Днепр – Кировоград», то есть бывшего Кировоградского водоканала, в собственность территориальной громады. В информации к запросу было много сказано о качестве воды, порывах труб и разрытии тротуаров, но все свелось к предложению исполнительным органам «разобраться и доложить» в двухнедельный срок, хотя все должно было быть наоборот. Скажем, депутатская комиссия и специалисты должны были изучить вопрос, а потом предлагать его на рассмотрение коллег. Впрочем, с депутатскими запросами так бывает – они предлагают свои прожекты, а разбираться обязывают сотрудников горсовета и исполкома. Как, например, было с предложением внедрить в городе бесплатный проезд для пенсионеров или для детей до 14 лет, с чем местный бюджет справиться не в состоянии.

И на этот раз депутаты задали несколько вопросов, в том числе и о том, почему в свое время Краснокутский голосовал за решение о передаче местного водоканала в областную собственность? Он напомнил, что в то время состоял во фракции Партии Регионов, а этот проект лоббировало руководство области, оно же и партийное, поэтому голосовать иначе было нельзя. Тем более, что обещали снижение тарифов и улучшение качества воды. В общем, это была ошибка. Его поддержал и депутат Кролевец, который сказал, что все так и было, но единственной ошибкой местной власти стало отсутствие контроля над выполнением обещаний. Секретарь горсовета Андрей Табалов вообще раскрыл некоторые нюансы операции по объединению водоканалов, которые бывшее «региональное» руководство области намеревалось приватизировать в пользу представителя известного предпринимателя Фирташа.

Депутаты приняли информацию к сведению, но высказались за глубокое изучение вопроса и рисков, которые ложатся на городской бюджет в связи с возвращением в коммунальную собственность водоканала. Как известно, это не только оборудование, но и кредиты Европейского банка реконструкции и развития, которые необходимо возвращать не один десяток лет, в связи с чем проблематичным выглядят возможности местного бюджета по финансированию деятельности водоканала и тем более снижения тарифов. Эту мысль поддержал и Андрей Райкович: «Я не вважаю цей запит професійно підготованим, його як мінімум потрібно було узгодити з профільними заступниками, а якщо йдеться про такі стратегічні речі, то спочатку потрібно було звернутися до міського голови для глибшого вивчення базових можливостей, ризиків для міста, експлуатаційних затрат, вартості повернення. Якщо у вас є механізм зниження тарифу – пропонуйте».

Депутаты резонно рассудили, что первичным является вопрос стабильного функционирования системы, и не поддержали предложение. Не поддержали и запрос Михаила Демченко о необходимости демонтажа частных заборов, которые преграждают свободный доступ населения к водным объектам в том же Горсаду, хотя на этот счет президентом Украины подписан соответствующий закон и его просто необходимо выполнять. Зато поддержали запрос Александра Цертия к Верховной Раде по поводу отмены некоторых норм Налогового кодекса, препятствующих развитию предприятий малого и среднего бизнеса.

Повторюсь, что все вопросы рассматривались достаточно оперативно, если не сказать быстро, но рекорд скорости установил отчет и.о. руководителя местной прокуратуры Кропивницкого Евгения Козыря. Он уложился в несколько минут, из-за чего сильно пострадала разборчивость речи, и, возможно, поэтому вопросов к прокурору у депутатов не было.

Дальше сессия продолжалась в таком же продуктивном русле, было принято несколько решений, касающихся перераспределния бюджета для образовательной отрасли в размере больше 11-ти миллионов гривен, утвержден ряд программ развития по охране здоровья и ЖКХ, рассмотрен целый ряд других вопросов административного характера. А самое главное то, что депутаты Кропивницкого не забыли сделать подарок семьям, в которых недавно родились тройня и даже четверо девочек! Для этих семей в качестве подарка или финансовой помощи из городского бюджета было выделено 100 тысяч гривен, но хочется надеятся, что семьи, где рождются тройни и четверни, получат от города и более весомую благодарность в виде квартир. Они это заслужили.