«Аппаратка» без журналистов

На традиционное аппаратное совещание городского головы Кропивницкого журналистов не позвали. Это из благих намерений – карантин. Но была прямая трансляция, благодаря которой желающие увидели и услышали, какие задачи Андрей Райкович ставил перед чиновниками.

Конечно, тема номер один – превентивные меры, связанные с коронавирусом. Вернее, с недопущением его проникновения на территорию города и распространения. «Не надо паниковать, но понимать, с чем мы имеем дело», – заметил городской голова и распорядился, чтобы салоны общественного транспорта тщательно дезинфицировались. В условиях карантина должна измениться специфика работы органов местного управления. Нуждающиеся в решении каких-либо вопросов через управления горсовета должны воздержаться от визитов в дом с колоннами. Для общения есть телефоны и Интернет. Те, кто все-таки решится прийти, будьте готовы к тому, что на входе вам измеряют температуру, предложат продезинфицировать руки. А если вы будете кашлять, чихать, сморкаться – на вас могут надеть индивидуальную маску.

Городской голова настоятельно попросил начальников управлений разобраться, почему при перераспределении областного бюджета городу достались «только перспективы». Этот вопрос он адресовал и депутатам облсовета, избранным от областного центра, которые призваны отстаивать интересы избирателей.

Особое внимание на аппаратном совещании было уделено поселку Новому, или теперь уже Новенскому микрорайону. После рабочей поездки туда Андрей Павлович дал несколько распоряжений. В первую очередь, навести порядок, вывезти скопившийся мусор и вообще урегулировать вопрос с вывозом отходов. Дорога к поселку должна быть отремонтирована в этом году. То же самое касается спортивного зала десятой школы.

О дорогах мэр говорил много и жестко. С учетом того, что погода позволяет, а день становится длиннее, необходимо продолжить грейдирование, соблюдая график. Финансирование этих работ есть, можно организовать две смены и работать эффективнее. В возобновлении и обновлении нуждаются дорожные знаки и дорожная разметка. А спортивные площадки необходимо взять на баланс города. «Это не только учет, но и техника безопасности и наша ответственность», – заметил Райкович.