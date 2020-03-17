Какая культура, такой и ДК

Кто в областном центре не знает парк имени Крючкова? Из всех городских парков у него самая неоднозначная судьба. Ни у кого не возникло мысли его декоммунизировать, хотя Аким Петрович Крючков, конечно же, был членом КПСС. Этот директор «Красной звезды» придумал обустроить парк в месте, где исторически большинство жителей было рабочими еще завода братьев Эльворти, а потом «Красной звезды». На его месте был пустырь, где местные пацаны играли в казаков-разбойников и гоняли мяч.

Аким Петрович руководил заводом десять лет, с 1954-го по 1964-й, а до этого был его главным инженером. Но сколько же он успел сделать! Это при нем наша заводская команда «Звезда» стала явлением в украинском футболе. Вот как вспоминал в интервью «УЦ» легендарный футболист, москвич Виктор Квасов: «Одной из главных причин того, что я навсегда остался верен Кировограду, была неистовая и самозабвенная любовь местных жителей к футболу. Меньше 20 тысяч на наши матчи не ходило. Когда же вернулся в “Звезду” из Киева и мы сражались еще и с представителями России и Молдавии, то количество болельщиков переваливало за 25 тысяч, перед началом поединков было настоящее столпотворение, и заполнялись не только трибуны, но и крыши домов, примыкавших к стадиону. Тогда мы реально своими победами поднимали производительность труда, о чем неоднократно говорил мне самый харизматичный директор “Красной звезды” Аким Петрович Крючков, который даже отпускал рабочих на матчи со второй смены».

В шестидесятые все парки Кировограда были хороши. И Горсад, и парк имени Ленина. Но краснозвездовцы новый парк сделали не хуже других. Территорию облагораживали на субботниках. А строительное управление завода возвело Дом культуры, создало фонтан (вы не представляете, что такое фонтан на Николаевке в 1960-м году!), сделали летнюю концертную площадку, павильоны для шахматистов. Вскоре территорию парка оградили кирпичным забором. В золотую эпоху этого парка в Доме культуры даже крутили кино! Чтобы местным жителям не надо было ехать в центр в кинотеатры. Работало много кружков – танцевальный, хоровой, авиамоделирования и т.д. А потом пришел упадок в конце восьмидесятых – начале девяностых.

Фонтан перестал работать. Кирпичный забор разобрали на постройку сараев, гаражей и летних кухонь местные жители. Павильоны растащили. Всего за несколько лет некогда ухоженное место отдыха превратилось в клоаку. Помнится, занесло как-то автора туда году так в 97-м – много друзей живет на Николаевке. Это был заброшенный, загаженный, заросший всякой растительной дрянью полигон для съемки постапокалиптических фильмов. В то время там собирались только для культурного провождения времени местные алкаши – вдали от глаз жен и милиции, плюс рядом точки по продаже самогона.

Завод «Красная звезда» испытывал не лучшие времена в своей истории и содержать Дом культуры и парк не мог. А там в штате было почти тридцать человек. В середине девяностых город принял ДК на свой баланс. И… ничего не произошло. Всё продолжало рушиться, пока не пришли верующие люди. Одно время в ДК пробовала работать одна из протестантских церквей, но окрестный люд продолжал тащить остатки забора и прочего, а на молитву не очень спешил. Но потом здесь, прямо в помещении Дома культуры, организовался православный приход (Московского патриархата), Свято-Успенская община. Но здание продолжало приходить в запустение, возникли большие проблемы с коммуникациями. Возникла идея построить с нуля новый храм.

Ею проникся Андрей Райкович, совладелец мясокомбината «Ятрань» (тогда птицекомбината), парк находится неподалеку от предприятия. Строительные работы шли с 2009 по 2013 год. Почему так долго? У нас в стране больше времени занимает оформление земли, утверждение проекта в тысяче разных нелепых инстанций, чем сама стройка. Освятил храм ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Кстати, возле парка находятся аж две торговые точки «Ятрань» – большой магазин и отдельный павильон.

А Дому культуры наступил окончательный каюк. Нет, были, конечно, планы его использования – приют для малоимущих хотели создать, но как-то не вышло. На Николаевке чего только не увидишь! Например, пакеты с мусором, висящие на деревьях. Все дело в том, что мусор здесь в частном секторе вывозят не каждый день. Куда-то его надо девать, вот и выносят на улицы и подвешивают. Иначе собаки раздерут, растащат по всей округе отходы. Но ужаснее картины, чем Дом культуры, нет.

Фасадом он выходит на улицу Олены Журливой, и он, фасад, страшен. Остатки побелки еще есть, но большие панорамные окна на втором этаже фасада выбиты со старанием. Вероятно, местные подростки с невысоким уровнем развития развлекаются вечерами метанием камней в эти окна. Причем удалось разыскать фото ДК, сделанные в прошлом году. Те же фасадные окна были заделаны фанерой, не самое эстетичное решение, но все же было видно, что кто-то приглядывал за зданием. А сейчас…

Выбиты все окна. Заходи, залезай, кто хочет. Бомжи, наркоманы. Кстати, 29 февраля кто-то из них устроил в здании пожар, но его оперативно потушили сотрудники ГСЧС.

И всё это на фоне красивого храма, ухоженной территории, аллеи из сосен и елей по дорожке от входа в парк к церкви. Построен новый забор. Построены беседки, после выигрыша города в проекте «Майдан’S» установлена детская игровая площадка.

Заглядываю в окна. В бывшем доме бывшей культуры много разных небольших помещений – там были кружки, кабинеты директора и бухгалтерии (судя по окошечкам касс), гримерки, кладовки для музыкальных инструментов и даже буфет, – на стене его подсобки до сих пор осталась приклеенная к стене клеенка, – чтобы брызги не летели на стены при мытье посуды.

Везде много того, что в Советском Союзе считалось мебелью – какие-то огрызки шкафов, столов, стульев. Всюду кучи мусора. Кое-где на полу какое-то тряпье – явный след ночевки бомжей. И, что больше всего поразило, это какие-то детские игрушки то там, то сям. Плюшевый песик, останки самоката. Как это всё туда попадает? Неужели местные выбрасывают мусор?.. Думал залезть внутрь, побродить, это не сложно, окна не так высоко от земли. Но все бывшие подоконники усеяны осколками битых окон, рисковать не стал.

Поразительно, но стены здания не тронуты, хотя, если кто не в курсе, сегодня 1 кирпич стоит около одной гривни. Вероятно, местные и пытались начать разборку, но здание настолько на совесть построено, что не вышло. Стены толстенные. Да и люди из храма присматривают за территорией.

Есть ли у Дома культуры будущее? И почему город им не занимается? Трудно ответить на эти вопросы. Во-первых, в городе таких запущенных зданий хватает. Недостроенный монстр в Ковалевском парке, там хоть и заделаны окна первого этажа, но бомжи нашли проход и еще пару лет назад просто возле этого недоделанного развлекательного центра варили на костре какую-то юшку.

А здание напротив главного входа в больницу на Валах? Там тоже выбиты почти все кона и двери. Висит объявление о продаже, но что-то слабо верится, что кто-то это купит. А бывший тир справа от входа в гостиницу «Турист»? Это же кошмар, что с ним. Когда-то им владел ДОСААФ, потом его наследник ТСОУ (Товариство сприяння обороні України). Сейчас у этой организации, кроме курсов подготовки водителей, практически ничего нет. Не до тиров им. Перечень можно долго продолжать, увы.

Может быть, стоит очаг культуры возродить в этом районе города? Сомнительно. Совсем не так далеко от парка Крючкова находится мощный ДК «Авиатор» летной академии. Школы, лицеи, где свои кружки, творческие коллективы и т.д. Так ли уж нужен сейчас такой Дом в частном секторе, где не так и много людей живет?

Представьте – городу надо вложить в восстановление здания ДК имени Крючкова миллиона три минимум – не верите, съездите туда. Потом нужен персонал, ибо ради чего это всё городить? Директор, бухгалтер, три охранника и пара десятков культмассовых работников. На их содержание нужны миллионы в год. Плюс коммунальные платежи, для такого немаленького здания они составят несколько сотен тысяч. А пойдет ли местный люд в этот Дом культуры учиться играть на домбре, выжигать на дощечках или танцевать гопак – большой вопрос.

Конечно, делать что-то надо. Хотя бы окна заложить кирпичом, а потом, глядишь, вдруг и найдется какой-то арендатор под склад своего товара. Ну или здание будет и дальше угасать десятилетиями. Такая вот реальность, черт побери.

Фото Павла Волошина, «УЦ».