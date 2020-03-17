Карантин так карантин

Всеукраинская истерия вокруг коронавируса проявляется во всё новых ракурсах, приобре-тает новые краски. Это ничего, что от пресловутого вируса умер один человек, а ежегодно, по данным ВОЗ, 11 тысяч (!) украинцев умирает от туберкулеза.

Потрясающе крутой выглядит новость, что Верховная Рада почти своевременно освободила от налога на добавленную стоимость лекарства и медицинские товары (те же маски). Еще пару дней назад ставка НДС была 7 и 20 процентов для разных категорий лекарств. И что, вы видели в аптеках новые, пониженные ценники? Везет же вам. Нет, ну, наверное, надо подождать, хотя, глядя на то, как опять начал расти курс доллара, в удешевление верится с трудом…

Еще Рада ввела штрафы для тех, кто не закрыл свои общественные места. Теперь, скажем, собственник кабака-наливайки или парикмахерской, если не закроет ее, будет должен заплатить от 17 до 34 тысяч гривен штрафа. А должностные лица, если не прикроют на время подведомственные им ЖЭКи или какие-нибудь сервисные центры, влетят на сумму от 34 до 170 тысяч!

Знаете, само по себе это решение предполагает, что собственники малого и среднего бизнеса у нас в стране – сплошь циничные безответственные подонки, которым наплевать на здоровье нации. Не всё, конечно, так прямолинейно, но, нет сомнения, часть заведений будет втихаря работать. В конце концов, тысячи подпольных казино и игровых салонов работали десятилетие по всей стране, и ничего! Чем па-рикмахерская или кабак хуже?

К тому же в областном центре, особенно по окраинам, и так спокойно десятилетиями существуют подпольные заведения, которые не платят никаких налогов, только взятки, быть может. Сам знаю пару таких типа кафе на районе. В каждом, уверен, в каждом гаражном кооперативе работают нелегальные СТО, в моем кооперативе их две, кажется, а может, больше, я в дальние концы не заезжал. И так далее, и тому подобное. Так что не стоит биться в истерике, что всё пропало, всё закрыли. Найдутся ушлые люди, и вы это будете видеть, и постригут вас, и напоят, и накормят, и спать уложат (вы не знали, что у нас есть гостиницы, не зарегистрированные как гостиницы?).

Ну да ладно, всегда так было. Из утешительных новостей из Рады долетела еще и такая. Глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус поведал: «С облэнерго и облгазами есть договоренности о том, что они не будут отключать потребителей в период карантина. Также мы будем инициировать на законодательном уровне отмену пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ во время карантина, изменения в порядок предоставления субсидий, чтобы, в случае возникновения у граждан задолженностей, они не приводили к потере субсидий». И Верховная Рада во вторник таки приостановила действие статьи 26 Закона «О жилищно-коммунальных услугах» – «Ответственность за ненадлежащее исполнение договора»! Но лучше вовремя платите онлайн, призвал народный избранник. Так и вижу бабушку лет восьмидесяти, которая в своем смартфоне в личном кабинете оплачивает электрику.

Стадион так стадион. Карантин так карантин. Нет сомнения, что это далеко еще не последние сюрпризы, которые преподнесет нам государство в связи с этой гадкой болячкой. Потенциал же большой.