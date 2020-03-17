Майдан молодых, или Проект от «Гильдии зодчих»

Судьба центральной площади Кропивницкого волнует многих. По поводу ее будущего, того, как она должна выглядеть, есть много мнений. Но все сводятся к тому, что реконструкция должна быть, площадь Героев Майдана должна претерпеть кардинальные изменения.

И правда, уже даже стыдно за наш майдан. Приедешь в какой-то город, местные поведут в центр, а там – порядок, ухоженность, красота. Мы же своих гостей ведем в старый город, хвастаемся архитектурой, при этом пытаясь мимо центральной площади прошмыгнуть, особенно в жаркие летние дни.

В общем, вопрос, как говорится, назрел. После неудачных конкурсов стали появляться интересные, оригинальные проекты. Об одном из них мы рассказывали в предыдущем номере «УЦ». А теперь – еще один. Его авторы – проектная компания «Гильдия зодчих». Это наши, кропивницкие, архитекторы и конструкторы. Молодые, но опытные, по-здоровому амбициозные, неравнодушные, безусловно, патриоты, любящие и ценящие свой город. Мы встретились у них в офисе. Их было четверо: Юлия Очкалова, Владислав Згама, Анна Бурко и Роман Савченко. Поочередно, воодушевленно рассказывали о проекте, продуманном до мелочей. Надо признать, ребята замахнулись…

Это не просто проект, а концепция. Покрытие – покостовский гранит и лабрадорит. Два тона: темно- и светло-серый. Примечательно, что «тропинки», десятилетиями протаптываемые горожанами, на эскизе выделены другим цветом. Это было бы интересно и правильно, ведь направление пешеходов на площади уже ничем не исправишь. Ныне существующих ступенек не будет. Но будет несколько новых – на переходе от площади к зданию ОГА. Они не будут мешать движению людей и проезду спецтранспорта.

На месте существующих старых фонтанов предлагается установить арт-объекты. Ближе к Дворцовой – планета Земля, вращающаяся, подсвеченная снизу. Она должна символизировать то, что Кировоградщина – центр Украины. Второй объект, ближе к Чмиленко, называется «Борьба за достоинство». Он призван напоминать о событиях Майдана, представляет собой решетчатую сферу, внутри которой щиты, и оковы, которые украинцы разорвали в 2014 году.

Изюминкой площади будут фонтаны в центре, смещенные к зданию облгосадминистрации. Их будет три: центральный – в виде арки и два «ковра» по бокам. Они сухие, то есть бьющие из-под покрытия, без чаши. Они музыкальные, светодиодные. Главная «фишка» в том, что фонтаны могут регулироваться человеком, или «дирижироваться». У фонтанов есть такая функция, когда человек, на которого направлены датчики, может движением рук регулировать высоту струй, их направление. Кроме того у центрального, арочного, фонтана струи ламинированные. То есть никаких брызг, никакого тумана воды, просто светящиеся струи. Естественно, под этой водяной аркой, в этой радуге можно идти без боязни оказаться мокрым. Такого в Украине нет.

Сцена будет устанавливаться на привычном для горожан месте, ближе к «Барве». При необходимости ее можно соорудить на месте центральных фонтанов, так как они имеют способность «консервироваться», и по ним можно ходить. Елку предлагается ставить ближе к центру площади.

Это должна быть зона отдыха, зона комфорта, поэтому особое внимание в проекте уделено зеленым насаждениям. Как бы это кому-то не было неприятно, но и эти авторы предложения реконструкции уверены, что со старыми катальпами придется попрощаться. Стволы внутри пустотелые, обмотанные тряпками, тяжелые ветки на подпорках, есть экспертное заключение экологов о том, что они подлежат замене. А взамен авторы предлагают площади «добавить тени». С этой целью посадить побольше лиственных деревьев. Каких пород – можно обсуждать. Да, а еще одно новшество: вдоль проезжей части на краю площади – несколько декоративных вечнозеленых растений. Такое живое ограждение, но растения расположены на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы народ их не топтал, и они не мешали в праздничные дни, когда проезжая часть становится пешеходной.

А еще – трава с поливом, фонари и акустическая система, которая будет включаться по необходимости, например, вместе с фонтанами. Это может быть легкая музыка, пение птиц. Также она включается во время концертов – для трансляции исполняемой музыки. Система обеспечивает объемный звук. А еще – лавочки, много, влаго- и водостойкие, но без спинок. Понятно, почему без спинок? Чтобы не было соблазна забраться в обуви и усесться на эти спинки.

Естественно, что это только проект, предложения, хотя и скрупулезно продуманные. Концепция предполагает в перспективе все фасады, обрамляющие площадь, привести к единому стилю – казначейства. Но это в перспективе. Можно обсуждать, что-то видоизменять, может, совершенствовать. Но необходимо принять во внимание. «Нам интересно и приятно работать на благо города. Хотим сделать что-то абсолютно новое, свежее. Кроме профессионального интереса, мы хотим, чтобы сюда приходили, приезжали из других городов и восхищались увиденным», – сказали зодчие.