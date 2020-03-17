Пять вещей, о которых нельзя забывать на СТО (но все забывают)

Бывает такое, что вроде следишь за машиной, что все делаешь правильно. А в один момент (да еще и далеко за городом, на трассе), случается серьезная поломка. Нервничаешь, звонишь всем, кого знаешь. Платишь огромные деньги за эвакуатор. Потом долго думаешь, что же пошло не так. Ищешь, где ошибся, чтобы не повторить ошибку в будущем.

А ведь все было очень просто. Достаточно было лишь сделать это во время последнего визита на СТО. Ничего сложного. Но все забывают об этих простых и очевидных вещах.

“У меня там что-то стучало с правой стороны…”

Не важно, какая именно причина привела вас на автосервис. В любом случае − расскажите мастеру обо всем, что вас беспокоит. Даже если это не входит в его компетенцию, он может посоветовать, к кому обратиться.

Основная причина всех поломок − износ деталей. Сначала из строя выходит один элемент системы. Что-то где-то протерлось, что-то износилось. Какая-нибудь копеечная резиновая прокладка. Теперь уже металл начал тереть по металлу. И очень быстро из строя выйдут две следующие детали. А за ними − и весь узел.

Найти поломку на ранней стадии очень сложно. Тут не всегда помогает даже самое современное диагностическое электронное оборудование. Самый лучший способ выявления ранних повреждений − внимательность водителя. Вы можете услышать совсем тихий скрип. Едва уловимый звук в моторном отсеке или в ходовой части. И этого будет достаточно для того, чтобы мастер направил свои поиски по верному следу.

Правильное решение

Сообщите мастеру обо всех ваших подозрениях. И получите ответ по каждому вопросу. Что он может сам посмотреть, что нужно обследовать на подъемнике, с какими проблемами обратиться в другое место.

Запомните − чем раньше вы начнете ремонт, тем меньше заплатите.

“А когда нужно менять тормозную жидкость?”

Вы даже не представляете, как много в вашем автомобиле расходных материалов. То есть, веществ и деталей, нуждающихся в регулярной замене. Все помнят о масле и фильтрах. И даже не подозревают о десятках других вещей.

Ничего удивительного. Дело в том, что автопроизводители ориентируются на европейский и американский рынок, а не на реалии нашей страны. Они рассчитывают, что вы будете эксплуатировать машину всего 3-5 лет. И проедите что-то около 200 000 километров. А затем купите новую. Возьмете в лизинг или кредит.

Поэтому в кратком руководстве по эксплуатации, которое выдают в автосалоне каждому счастливому покупателю, может даже ни одной строчки не содержаться о некоторых расходниках.

Так, например, там могут ничего не писать про ремень (или цепь) ГРМ. Про жидкость в системе гидроусилителя руля. Про сцепление.

Правильное решение

Каждый раз, когда вы приезжаете на СТО, донимайте менеджера расспросами о сроках сервисного обслуживания. Особенно если вы ездите на машине, которая старше пяти лет. Особенно если вам лень читать многостраничное руководство по техническому обслуживанию вашей модели.

“А что может пойти не так?”

Обычная ситуация. Вы приехали на СТО и отдали машину с минимальной поломкой. Скажем, нужно поменять тормозные колодки. Обычная и не самая дорогостоящая операция. Вроде бы все нормально. Вы сказали мастеру или менеджеру, чтобы сделал все, как надо.

Однако, во время разборки проблемы посыпались, как спелые яблоки в сентябре. Оказалось, что тормозной шланг на одном колесе протерся и его стоит заменить. А там заметили, что сайлентблоки уже “подустали” и им давно пора на покой.

Мастер недолго думая поменял все, что посчитал нужным. Вы ведь просили, чтобы ВСЕ сделали ПРАВИЛЬНО. Он так и поступил. Вот только цена ремонта (с учетом запасных частей) возросла в несколько раз. А вы на такие деньги не рассчитывали. Неприятная ситуация. Все хотели сделать, как лучше, а получилось − как всегда.

Правильное решение

Всегда ограничивайте бюджет ремонта и оговаривайте это перед началом работ. Конечно, если вы не миллионер и умеете считать деньги. Владелец СТО заинтересован в получении максимальной прибыли с каждого клиента, с каждого автомобиля. Поставьте его в рамки заранее.

“Начинаем ремонт, а запчасти потом подвезем”

Вроде бы дефицита уже нет. Вроде бы магазины автозапчастей − на каждом шагу. И выбор просто огромный. Можно покупать в интернете. Можно заказывать доставку по телефону. Какие-то запчасти могут продаваться прямо на СТО.

Однако случается так, что вот именно вашей детали нет в городе. И привезут ее только через неделю. Ладно еще, если машина не на ходу. А если это какая-то мелочь? Машину уже разобрали, а детали нет. И вы на неделю остаетесь без транспортного средства. Еще хуже − на автосервисе начинают ругаться и поднимать цену. Если смотреть с их стороны − все логично. Они ведь теряют время, значит, вы должны заплатить за простой.

Бывает, что деталь есть, но стоит слишком дорого. Или наоборот, в магазинах вам предлагают только дешевые китайские подделки. А вы хотели бы поставить оригинальную запчасть.

Правильное решение

Не нужно спешить. Поспешность никогда до добра не доводит. Если вы заранее знаете, какие именно детали и расходные материалы понадобятся, организуйте их доставку до того, как мастера начнут разбирать вашу машину. Так вы сэкономите и время, и деньги, и нервы.

“А сколько я еще могу ездить с этой поломкой?”

Пожалуй, самая популярная ошибка. Что поделать − время и деньги, это конечные ресурсы. Их всегда не хватает. Поэтому ремонт хочется отложить. Вот мы и задаем мастерам глупые вопросы. Что они могут нам ответить? Как ответ вы ожидаете?

В теории, возможно, ваш автомобиль способен пройти не одну тысячу километров. Но что будет, если износившийся узел откажет в критический момент? Например, когда вы выезжаете со второстепенной дороги на оживленную автостраду. Или когда идете на сложный и опасный обгон.

Машина продолжает ехать. Но ведет себя чуть-чуть не так, как вы ожидаете. Причина − поломка. Результат − опасная аварийная ситуация.

Правильное решение

Никогда не задавайте этот вопрос. Если вы знаете, что машина неисправна, лучше оставьте ее на стоянке. Об этом даже написано в правилах дорожного движения, в одной из последних глав, которую точно уже никто не читает. Не рискуйте почем зря. Жизнь слишком ценна для этого.

Источник – https://urban.kh.ua/