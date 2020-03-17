«Цветок красив сам по себе…»

Кропивничанка Анна Чепелева владеет необычайно интересным и редким видом искусства: она создает очень реалистичные цветочные композиции из полимерной глины, которые могут изящно дополнить интерьер или украсить любое праздничное событие. Плюс этих букетов в том, что на вид они точь-в-точь, будто из живых цветов, но, в отличие от последних, они никогда не завянут и могут радовать ваш глаз долгие-долгие годы, напоминая о сокровенных и драгоценных событиях жизни.

Мастерица рассказала «Украине Центр» о своем творчестве.

– Аня, когда и как вы увлеклись этим видом искусства?

– Можно сказать, что я узнала об этом случайно. Я листала журнал и увидела девушку с очень красивым букетом цветов. Я сразу обратила на это внимание, потому что очень люблю цветы и сама их выращиваю. Листая журнал дальше и увидев надпись о том, что это цветы из полимерной глины, я поняла, что они не живые, а искусственные, но при этом очень похожие на настоящие. В этом же журнале я прочитала интервью Ольги Петровой, которая привезла это искусство из Японии и на тот момент являлась единственным инструктором по лепке цветов в Европе. Это было в 2009-м году. Я начала переписываться с Ольгой и хотела пройти у нее обучение, но это стоило достаточно дорого. Спустя время я узнала, что Виктория Коновалова привезла это искусство в Украину, поехала к ней на пробное занятие и прошла у неё обучение на мастера-инструктора.

Эту уникальную технику разработала японка Казуко Мияй. В Японии, как известно, очень ценят природу, культуру и всё живое. Там трепетно относятся к каждому цветочку и дереву, они прямо порхают над каждым растением и воспроизводят его во всех красках и многообразии. Полимерная глина – это очень приятный в работе материал, воздушный, как зефир, но, конечно, с ним надо подружиться. Цветы, которые из неё получаются, выглядят живыми и реалистичными. Когда я впервые увидела цветок из полимерной глины, то сразу влюбилась в эту замечательную технику.

– Насколько долго «живут» эти цветы и как за ними нужно ухаживать?

– Эти композиции боятся воды, поэтому ухаживать за ними нужно только с помощью сухой чистки, смахивать пыль кисточкой и не держать их в помещениях, где высокий уровень влажности, например, в ванной. Сколько у меня стоят эти цветы, они не выгорают. Если попадает вода, то, как правило, появляются пятна и цветы начинают портиться, а так они могут хоть всю жизнь у вас простоять.

– В чем уникальность этой техники?

– Это действительно совершенно уникальная техника. Она очень точно передает жизнь цветка, его структуру, цвет и все детали. Каждый лепесток создается вручную, и потом собирается цветок. Это полностью ручная работа, которая требует кропотливого труда. Повторить то же самое изделие невозможно, как и в любой ручной работе, каждый раз получается по-разному. У нас почему-то люди пугаются искусственных цветов. В основном считается, что лучше дарить живые. Ещё не пришла осознанность к подаркам, которые сохраняют чувства, переживания, волнения. Мне кажется, девушке будет намного приятнее принять цветок, который передаст эмоции родных и близких и сохранится на всю жизнь. Например, свадебный букет. В Америке такая тенденция уже давно распространена, когда у невесты букет не из живых цветов, а из полимерной глины или другого подобного материала и он сохраняется всю жизнь, становится частью её личной истории и памяти.

Живые цветы срезают и убивают, а чтобы они хотя бы чуть дольше постояли, нужно регулярно менять им воду, подрезать и всячески ухаживать, но всё равно рано или поздно они завянут. Поэтому я сторонник того, чтобы цветы росли на клумбах и в вазонах. Букет из живых цветов и букет из полимерной глины по деньгам будут стоить примерно одинаково, но первый в скором времени завянет, а с ним пропадут и чувство, и трепетные воспоминания, а второй сохранит память на долгие годы и станет хорошей частью домашнего интерьера.

– Сколько времени занимает изготовление одной композиции?

– Это очень сложно сказать. Когда как. А также смотря какая композиция. Месяц-полтора, иногда больше.

– Сложно ли было научиться?

– Всё зависит от того, насколько поддается материал, слушаются ли руки, сколько у вас есть свободного времени, чтобы уделить обучению. Я, например, много раз ездила в Киев и обучалась постепенно, потому что возможности сделать это за раз не было. Это всё очень индивидуально. Само искусство передается в технике, тебе показывают – ты делаешь, дают задания – выполняешь и привозишь работы, если не подходит – переделываешь. На зачетную работу нужны было сделать 50 цветов. Для этого тоже нужны время и терпение. Потом работы отсылаются в Японию, их оценивает лично Казуко Мияй и выдает диплом со своей подписью. Изготовление из полимерной глины – это, с одной стороны, как арт-терапия, а с другой – очень кропотливый труд.

– У вас своя студия?

– Нет, я развиваю свой инстаграм-аккаунт, где выставляю фото своих работ и принимаю заказы. Я очень обрадовалась тому, что Николаю Николаевичу и Светлане Анатольевне Цукановым понравились мои работы, и они пригласили меня принять участие в выставке «Поэзия цветов» в галерее «Елисаветград», которая продлится до 28 марта. Я не флорист, но выращиваю также сухоцветы и по вдохновению составляю из них букеты. Однажды делала композицию из полимерной глины, решила попробовать добавить к ней несколько веточек сухоцветов и одела этот букет в фатин. Результат мне очень понравился.

Цветок красив сам по себе, ему не нужны ни пленки, ни бумага, ни что-то ещё в этом роде. Цветок – это как леди, у него есть свое очарование, нежность, он красив уже сам по себе и не нуждается в том, чтобы его запаковывать или перегружать каким-то декором. Поэтому мне очень понравилось такое сочетание сухоцветов, цветов DECO (из полимерной глины) и нежного легчайшего фатина. На мой взгляд, это очень здорово, что можно, например, сделать такой подарок своими руками, подарить его маме, бабушке, сестре и оставить очень теплое воспоминание…