Учиться станет ещё дороже

Со следующего учебного года обучение на контракте в государственных украинских вузах значительно подорожает. Повышение стоимости обучения будет распространяться не на все специальности, а лишь на 38 наиболее популярных и востребованных среди абитуриентов. В их число вошли право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, журналистика, финансы, дизайн, туризм, гостинично-ресторанное дело и некоторые другие.

По словам руководства Министерства образования, это связано с тем, что сейчас государство платит за одного студента-бюджетника в 2,5 раза больше, чем средняя цена за контракт, и в результате университеты дофинансируют обучение контрактников за счет студентов-бюджетников.

О возможном повышении стоимости обучения для контрактников говорили ещё в прошлом году, когда был выдвинут проект постановления Кабинета Министров «О некоторых вопросах внедрения индикативной себестоимости», выставленный Министерством образования для публичного обсуждения. Тогда это всё было ещё на уровне идеи. Но 3 марта текущего года Кабмин окончательно принял данное постановление.

Насколько же теперь повысится стоимость обучения в украинских вузах? Согласно постановлению, в 2020 году стоимость обучения на контракте в университетах должна составлять не менее 60%, в 2021 году – 70%, в 2022 году – 80% от индикатива – суммы, которую тратит государство на подготовку одного студента-бюджетника.

Сам индикатив ещё точно не определен, поэтому говорить о каких-то конкретных цифрах пока сложно. Но известно, что в прошлом году обучение среднестатистического студента стоило государственному бюджету порядка 45 тысяч гривен в год. А по некоторым специальностям сумма доходила и до 90-130 тысяч гривен в год. Если отталкиваться от этих цифр, то получается, что минимальная цена для контракта со следующего учебного года будет 27 тысяч гривен, а в будущем – еще выше (в 2021 году – 31,5 тысяча, с 2022 года – 36 тысяч гривен).

В наиболее рейтинговых, государственных вузах 27 тысячами гривен уже сейчас никого не удивишь. Обучение на контракте там стоит гораздо дороже. Так, например, в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко обучение на дневной форме бакалаврата по специальности «Журналистика и социальная коммуникация» в прошлом году стоило 46200 гривен в год, «Право» – 53300, «Менеджмент» – 33900, «Публичное управление и администрирование» – 65100, «Международные отношения» – 53300, «Политология» – 40950, «Туризм» – 65100, «Финансы» – 33900. В КПИ обучение на журналиста в 2019-м году обходилось в 32000 гривен в год, на экономиста – в 30600, на юриста – в 32000, на менеджера или маркетолога – в 30600. В университете «Киево-Могилянская академия» за гуманитарные науки платят по 28,8 тысячи гривен в год, за экономику – 30 тысяч, за право и международные отношения – 50 тысяч.

Таковы расценки в рейтинговых государственных вузах. В регионах стоимость обучения, конечно, гораздо дешевле. Для сравнения: сейчас во многих вузах предлагают учиться на контракте за 14-18 тысяч гривен в год.

Так, например, в нашем Центральноукраинском государственном педагогическом университете имени Владимира Винниченка на специальности «Право» в 2019-м обучение стоило 15650 гривен в год, на «Журналистике» – 14420, на «Политологии» – 13230. В Центральноукраинском национальном техническом университете обучение на специальностях «Экономика», «Международные отношения», «Маркетинг», «Финансы, банковское дело и страхование», «Менеджмент», «Публичное управление и администрирование» в прошлом году обходилось в 15880 гривен в год.

– Мы работаем в рамках действующего законодательства. Если ввели постановление про индикативную стоимость, мы должны подчиниться и повысить цены на обучение. Так, например, в этом году обучение на «Журналистике» будет стоить 8460 гривен в семестр или 16920 гривен в год, «Право» – 9200 гривен за семестр, то есть 18400 в год. На специальности «Физическая культура» цены также изрядно повысились: 9285 гривен в семестр, то есть 18570 в год. Согласно постановлению, повышение стоимости обучения на контракте будет происходить поэтапно. Пока это только первые изменения, а как будет дальше, сказать не могу. Мы пытались учитывать реалии нашего региона, потому что люди у нас не очень богатые и даже средняя заработная плата у нас ниже, чем в других областях, но, поскольку постановление есть, мы должны его придерживаться, – объясняет Виктория Вдовенко, ответственный секретарь приемной комиссии ЦГПУ имени Владимира Винниченка.

В МОН также отметили, что граждане имеют право получить налоговую скидку на расходы на обучение. Родители студентов или сами студенты, если они в течение обучения работают, могут вернуть 18% стоимости контракта. В то же время государство будет предоставлять льготные кредиты по ставке 3% на обучение в университетах.

Важным моментом является также то, что данные изменения не коснутся студентов, которые уже учатся, стоимость обучения будет коррелировать с доходами людей в регионе: цена контракта не должна превышать три средние официальные заработные платы в области.