Эй, вирус! Корону поправь!

Когда каждая первая, вторая и третья новость в телевизионных, радийных, интернетовских новостях и особенно по БиБиСи (Бабка Бабке Сказала на лавочке у подъезда) о коронавирусе, не стоит удивляться, что часть этих новостей – чушь. Сейчас принято говорить «фейк». Раньше говорили «утка», но времена меняются.

Термин «газетная утка» сам по себе является «уткой»! Потому что точно никто не знает, откуда он появился. По одной версии, он родился во Франции почти 250 лет назад. Тогда в «Земледельческой газете» публиковали вполне серьезную статью о том, что диких уток можно ловить с помощью желудей, надо их накидать им в облюбованные места, а они потом становятся бессильными, бери их голыми руками.

По другой версии, бельгиец, известный охотник Роберт Корнелиссен написал статью, как одна утка съела 19 других уток. К 1 апреля написал, для розыгрыша. Но вернемся к нашему коронавирусу.

Казалось бы, после 4 февраля, когда один забавный персонаж, гражданин Украины с румынской фамилией Владимир Мунтян заявил, что «Я молюсь за Китай. Во имя Иисуса Христа, я разрушаю тебя, демон. Сломлен этот бес!», говорить уже вообще не о чем. Если кто не знает, Мунтян – это такой мужчина из Днепра, всего с одной судимостью, называет себя тринадцатым апостолом. Руководит церковью «Возрождение», еще не так давно у меня в кабельном пакете был целый телеканал этой конторы. Несмотря на то, что «апостол» победил беса, бес почему-то пришел в Украину, но на число поклонников «апостола» в десятке стран это никак не повлияло. Кстати, после этого заявления Мунтян как-то притих, и «богослужения» в многочисленных филиалах его организации приостановлены.

Есть более солидные источники информации. Всемирная организация здравоохранения выпустила специальное заявление по поводу коронавирусных фейков.

Цитируем: «Чеснок – полезный для здоровья продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами. Тем не менее, в ходе текущей вспышки не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом.

Употребление кокаина или обтирание детской мочой никак не помогут уберечься от заражения. Для профилактики необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их водой с мылом; для обработки поверхностей можно использовать обычные бытовые дезинфицирующие средства».

Вас ничего не удивило? Например, слово «кокаин»? Черт побери, после смерти самого легендарного наркобарона Колумбии Пабло Эскобара там, похоже, появились достойные наследники. В дни планетарного масштаба психоза умело распустить слухи, что кокаин предохраняет от вируса, – это талантливо. В США спрос на наркоту вырос в несколько раз. В Голландии – это сейчас часто показывают в новостях – в так называемые кофешопы грандиозные очереди. На самом деле в этих точках продают марихуану, там это легально. Несмотря на то, что марихуана и кокаин сильно отличаются по происхождению, химическому составу, типу воздействия на организм, на всякий случай народ употребляет и то, и другое.

О чесноке. Наш секретарь Национального совета по безопасности и обороне Алексей Данилов в конце февраля заявил: «Я вам хочу сказать: лучшие лекарства от коронавируса – лук, сало и чеснок». Ну, украинский чиновник такого уровня, наверное, знает что-то больше, чем какие-то медики, заседающие в своей Женеве в штаб-квартире ВОЗ. И вообще, Данилов был когда-то мэром Луганска, а после такого опыта человеку уже ничего не страшно. Кстати , еще он утверждал, что SARS-CoV-2 – это секретная разработка китайских ученых, а вспышка началась из-за утечки вещества. Может, и правда, кто его знает. Цитата: «В Китае там было место, откуда оно все пошло, – это город Ухань, где есть одна из, скажем так, закрытых лабораторий F4. И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла эта утечка. И не надо тут на животных, скажем так, говорить, что это животные, змеи и тому подобное. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно откуда произошла та утечка». А еще он говорил, что от коронавирусной инфекции защищает прививка от кори, потом Минздрав это опровергал.

Ну а с детской мочой… Если вам не попадалась «информация», то «специалисты» рекомендуют обтирать руки не спиртосодержащими веществами, а мочой детей. Желательно до 5 лет которым. Говорят, «фишка» пошла из Ирана, одной из трех стран, где больше всего заболевших. Отчасти можно понять: к примеру, в Иране на 81 миллион жителей 140 университетов, в Украине на 40 миллионов – 280. К тому же после победы исламской революции, сорок с лишним лет назад, в иранских вузах в основном изу­чают Коран. А учиться на врачей, летчиков, инженеров студенты едут по всему миру, в том числе в Украину и в Кропивницкий. Да не обидятся на меня иранцы, но общий уровень образованности у них пониже будет. Хотя тогда почему в такой вроде бы образованной Украине, где у каждого второго прекрасный диплом, люди тоже верят в мочу как лекарство? И таких в Украине десятки тысяч. Книги Геннадия Малахова (помните такого российского телевизионного персонажа?) расходились до ограничения на поставку громадными тиражами. Многим хотелось приобщиться к знанию того, что «при массаже упаренной уриной отбираются кристаллы, состоящие из самых огненных субстанций», это цитата из книги этого «целителя». Ладно, люди, если вам нравится, пейте, обтирайтесь, еще как-то используйте то, что ваш организм удалил как ненужное, вредное. Кстати, у организма есть и другие выделения. Слюна, например, а вы о чем подумали?

Самое поразительное – это вертолеты! Неделю с лишним назад всю страну облетела типа информация, что города, в первую очередь Киев, по ночам будут с вертолетов окроплять каким-то дезинфицирующим средством. Автор этой статьи не нашел ни одного человека, который бы в это поверил. В мочу верят, в вертолеты – нет. Возможно, потому, что знают, что в Украине вертолетов всего 47 штук было на начало 2018 года в армии, несколько десятков в Национальной гвардии и службе по чрезвычайным ситуациям, базируются в Киеве, Нежине, Кременчуге и нашей Александрии. Даже несмотря на то, что у Нацгвардии есть модерновые французские вертолеты Super puma (около десятка), ни один из вертолетов не приспособлен для распыления чего-либо. Для этого дела подходят только пожарные вертолеты. Насколько известно из открытых источников, таких в стране всего… один. Пожарных самолетов больше, слава Богу.

Кто из вас еще не смеялся по поводу того, что от коронавируса спасает… курение, то начинайте. По-моему, все началось со знаменитого российского журналиста Александра Невзорова, который не выпускает трубку изо рта. Но он всегда и везде стебется над всем, это была, без сомнения, шутка. Но в народ пошло. К тому же, по статистике, Китай – одна из самых курящих стран в мире, там курит 300 миллионов человек. И типа по этой причине в том числе эпидемия пошла на спад. Ну что тут скажешь? Ждем новости, что курение является лучшей профилактикой от рака легких.

Есть просто прикольные международные фейки, в Украине не сильно распространенные. Об одном из таких рассказал известный доктор Комаровский: «Самый большой бред – это сказка про Сунь Яна. Вы знаете, кто такой Сунь Ян? Это великий китайский спортсмен, одиннадцатикратный чемпион мира по плаванию. Правда, в феврале этого года он был дисквалифицирован за допинг на 8 лет. Сейчас распространяется совершенно душераздирающая история о том, как ему предложили, что его сделают героем КНР, если он разрешит ввести себе вирус прямо в кровь и будет при этом продолжать плавать. А если он умрет, то его детей будут кормить до третьего колена. Короче говоря, он продолжает плавать, ему в кровь ввели вирус, но он говорит, что неплохо себя чувствует, и поэтому делается вывод о том, что вода, хлор, бассейн и физические нагрузки – это очень круто, и именно так нужно спасаться. Уже вижу, как миллионы людей, наслушавшись и начитавшись этого бреда в соплях, с одышкой и кашлем прутся в бассейны, чтобы изгонять хлорированной водой коронавирус. Тьфу на вас».

А в популярной социальной сети Twitter распространили письмо с советами от якобы ученого из лаборатории в Стэнфорде, в котором советовали людям задержать дыхание на 10 секунд, чтобы диагностировать коронавирус у себя, или пить воду каждые 15 минут, чтобы смыть вирус из гортани. В Медицинской школе Стэнфорда потом заявили – это не их ученый, не их советы и не советы вовсе.

А другая социальная сеть – «Фейсбук» – почти сразу удалила распространяющийся с фантастической скоростью текст одного украинского медика о том, что употребление алкоголя является хорошей профилактикой коронавируса. А еще он написал, что ношение солнцезащитных очков предохраняет от заражения через глаза. Кстати, президент Белоруссии выдал свои рецепты профилактики: «Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40−50 грамм в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус. Но не на работе. Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!» Так что, уважаемые читатели, все на трактор, все в поля! Или просто на дачу, где нет скопления людей, нет психоза, у многих нет телевизора (что очень хорошо), и маску носить не обязательно. Лопата и тяпка всё вылечат!