Меняется время

Было бы смешно, если бы не было так грустно: в ночь с субботы на воскресенье, 29 марта, в 03.00, Украина перейдет на летнее время. Неужели в голову никому не пришло отменить эту совершенно неуместную манипуляцию? Ладно во времена, когда все работало, экономия электроэнергии в 3% могла кому-то показаться существенной, но сегодня…

Нынешний перевод стрелок часов на час вперед не только внесет обычную, ежегодную путаницу, но и добавит кучу совершенно ненужных в период пандемии коронавируса действий и трудозатрат. Кого-то придется срочно вызывать на работу – надо же перевести часы на площади? Это ведь только на компьютерах, планшетах и мобильниках время будет переведено автоматически. Хотя, с другой стороны, в условиях бездеятельного карантина установка летнего времени, проверка всех часов у себя и у близких – какое-никакое, но развлечение.

Поверьте, переход на летнее время – это самая малая беда, которая нынче с нами приключилась. Для нас, журналистов «УЦ», главная проблема: как сохранить выход «бумажной» газеты? Введение чрезвычайного положения может в момент разрушить сложившийся годами график. Полная остановка работы транспорта, прекращение поставок бумаги, проблемы «Укрпочты» – «завтрашних» рисков более чем достаточно. Но сегодня мы работаем. Работаем в основном на «удаленке», стараемся обезопасить журналистов и читателей. Мы знаем, как нужна сидящим взаперти людям большая и интересная газета. Давайте переживем очередное трудное время вместе.

Здоровья всем!

Фото Павла Волошина, “УЦ”.