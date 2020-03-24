Письмо из Вены

Здравствуйте, дорогие земляки-кировоградцы (кропивничане)!

Пишу вам из прекрасного города Вены, в котором мы уже который день находимся в карантине. Расскажу вам, как все начиналось, какие меры приняло правительство и как реагируют граждане на вынужденный карантин.

Жили-были себе европейцы размеренной, спокойной жизнью, и никто не думал – не гадал, что далекий заморский недуг так скоро доберется и до нас. Конечно же, мы следили за развивающимися в Китае событиями, но никто особо не волновался и не переживал. Самолеты из Китая, Кореи и других азиатских стран ежедневно приземлялись в Вене, и по улицам бродили толпы китайцев, скупая все подряд на брендовых распродажах.

Европа проснулась лишь в начале марта, когда пошли сводки о зараженных в Италии и Германии, только тогда правительство начало принимать срочные меры. В Италии стремительно росло количество новых зараженных и смертей, а в Австрии еще только шли разговоры о том, что, скорее всего, тоже будут приниматься меры относительно карантина. В аптеках мгновенно исчезли маски и антисептики, люди стали скупать разные лекарства для подавления симптомов простуды и температуры. Начали закрываться некоторые международные школы, где якобы были выявлены первые случаи-подозрения у некоторых учителей, пошли на карантин различные учебные заведения.

Могу сказать, что паники среди австрийцев изначально не наблюдалось, никаких слухов из жанра «одна тетка сказала» по городу не ходило, но медийное вмешательство в ситуацию все-таки постепенно вкрапливало тревожные настроения в массы.

Жизнь продолжалась, большинство относилось ко всему скептически, мол, не пугайте, ну переболеем коронавирусом, мол, грипп же тоже опасен, и вообще от Эболы и малярии ежедневно погибает гораздо больше людей, и никого это не волнует. Мол, это все искусственно созданная паника.

Через несколько дней правительство Австрии объявило, что граница с Италией и другими пограничными странами будет закрыта и с 13 марта будут объявлены первые меры по борьбе с коронавирусом. Вся страна ждала прямого эфира с молодым канцлером, который выступил перед народом и призвал всех приготовиться к непростым временам.

Каждый день правительство выступало с новыми мерами, все очень продуманно и спокойно, никакой паники и хаоса. В итоге в срочном порядке были закрыты все рестораны и места развлечений, спортклубы, парки, бары и кафе.

Правительство призвало народ оставаться дома и позаботиться о людях старшего поколения, для которых вирус, в дополнение к хроническим заболеваниям, может стать смертельно опасным. Еще одна цель карантина – задержать стремительное всеобщее заражение, не допустить переполнения больниц, как в соседней Италии.

Пятница, 13-е, стала совершенно невероятным днем, народ хаотично сметал с полок супермаркетов все подряд. Объёмные закупки совершенно не свойственны австрийцам, которые очень прагматичны и экономны. Самое интересное, что, помимо продуктовых, опустели полки и спортивных магазинов, народ скупил резинки и гантели для занятий спортом дома, ведь австрийцы – очень спортивная нация, все бегают, плавают и катаются на лыжах, и, видимо, их испугал пассивный образ жизни на протяжении целого месяца.

Закрытие булочных и кафе, наверное, стало самым сложным ограничением для австрийцев, которые в любые время года и погоду любят отдыхать в местах общепита.

Еще одним непростым ограничением стал запрет на встречи с пожилыми родителями и общение с внуками, по причине, которую я описала ранее.

Улицы резко опустели. Канцлер сказал – народ сделал.

Разрешено выходить на улицу только в 3-х случаях: для выполнения неотложной профессиональной деятельности, за продуктами или в аптеку, для помощи людям, которые не могут сами обеспечить себя продуктами или лекарствами. Ну и, конечно же, погулять с собаками…

В случае крайней необходимости выйти на улицу по иным причинам разрешается только поодиночке либо с лицами, проживающими в едином жилище.

В городе патрулируют полицейские и разгоняют группы более пяти человек, а за нарушения выписывают штрафы в несколько тысяч евро. Все детские площадки и небольшие парки буквально опечатаны. Оперативность, педантичность и четкость свойственны австрийцам и немцам, и с этим тяжело поспорить.

Погода в Вене прекрасная, практически летняя, народу дома не сидится, поэтому на улицах города появилось много бегунов, все это можно делать, соблюдая дистанцию как минимум в один метр. Пожилые люди гуляют по улицам, хотя, в принципе, весь карантин был затеян, чтобы позаботиться о старших.

В подъездах стали появляться милые объявления типа «если вы, фрау или херр, в преклонном возрасте и вам нужна помощь в закупках еды, я и мои подружки с удовольствием сделаем это для вас, Гретта и Ингрид».

Вообще поразительное явление: еще несколько дней назад скептически настроенные австрийцы буквально закрылись в домах и четко исполняют указания правительства, народ благодарит молодого канцлера (32 года) за превосходное руководство страной в период кризиса.

Жизнь продолжается, супермаркеты работают в обычном режиме, нехватки продуктов не наблюдается, в аптеки нельзя заходить более чем двум покупателям одновременно, все больше и больше людей ходят в масках и перчатках.

Присутствует постоянный страх заражения, хотя здравый смысл всегда шепчет, мол, если ты здоров, занимаешься спортом и без вредных привычек, то все пройдет легко, но люди шарахаются друг от друга на улицах и стараются держаться на расстоянии.

Провести день практически взаперти с тремя темпераментными и активными детьми непросто, пытаясь при этом работать удаленно, но сегодня это необходимость.

Дорогие соотечественники, пожалуйста, соблюдайте правила карантина, отнеситесь ко всему серьезно, иначе катастрофы не избежать. Горький тому пример – Италия, в которой на данный момент люди гибнут сотнями ежедневно, и это в стране с медициной на высоком уровне и высококвалифицированным персоналом.

В Австрии все начиналось с нескольких инфицированных с середины февраля, а на данный момент более двух тысяч, число заболевших, к сожалению, продолжает расти…

Юлия Бялоглавская (Гур), Вена, Австрия.