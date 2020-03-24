Леся Самаева, заслуженная артистка Украины, актриса Театра на Левом берегу, г. Киев:

– Я на самом деле получаю удовольствие от этого непредвиденного отпуска! Во-первых, это возможность «набутися зі своєю сім’єю» (в нашей бесконечной гонке и суете это важно). Во-вторых, начала генеральную уборку в доме, с сортировкой ненужных вещей, чтобы потом передать их нуждающимся (всегда на это не хватает времени).

Обязательно рекомендую посмотреть наш сериал «Спіймати Кайдаша» (это современная версия «Кайдашевої сім’ї» Нечуя-Левицького, переписанная и дополненная талантливейшей, чудесной Наташей Ворожбит, сыгранная шикарнейшими нашими актерами, снятая нашими для нас и про нас. Як то кажуть: свій до свого по своє!

Детям перед сном можно почитать казочки нашого чудового казкаря Сашка Лірника (он имеет свою страницу в FВ, и сказки у него интересные, самобытные. Одним словом, чудо, а не сказки).

Ещё про чтиво – я начала читать легкую книгу Аньес Мартен-Люган «Щастя в моїх руках». (Кстати, рекомендую читать именно рідною мовою, потому как перевод роскошный, просто невозможно оторваться.) Но в карантине, мне кажется, любая книга хороша, как и любая хорошая музыка.

А ещё рекомендую, если есть возможность, перебраться на дачу. Больше возможностей для прогулок, меньше людей (всё лучше, чем сидеть в четырёх стенах!) и главное – возможность подробно ощутить приход весны! Каждый день наблюдать набухание почек, слушать пение птиц (они сейчас просто неистовствуют), и от проблем легче отвлечься.

Все пишут, что за эти дни карантинов по всему миру природа, воздух, реки заметно очистились, так давайте и мы будем жить поближе к природе, беречь её, наслаждаться ею. И ни в коем случае не поджигать траву!!! Там сейчас маленькие зайчики, кладки гнёзд и ещё огромное другое таинство природы, на которое мы в своей «гонке жизни» перестали обращать внимание.

Всем здоровья, терпения, понимания и любви. Пройдёт и это…