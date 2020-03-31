Чапкис об антикоронавирусном проекте Стрижакова

Заявление экс-министра здравоохранения Емца вызвала бурю возмущения в обществе. Скандальный чиновник, в частности, высказался о том, что бизнесмены должны направлять средства на лечение только живых людей, а не «трупов»… Так он назвал пожилых людей старше 65 лет.

Среди известных деятелей первым в защиту пенсионеров стал народный артист Украины, легендарный хореограф 90-летний Григорий Чапкис. Он открыто выступил за отставку такого министра, а министерству поставил в пример деятельность Волонтерского координационного антикоронавирусного штаба «Перспектива», который запустила команда общественного лидера Артема Стрижакова.

«Есть люди, которые помогают всеми возможными способами, заботятся о людях пенсионного возраста, понимая, что они могут быть одинокими, что они никем не защищены. Артем – это чудо-человек, он добровольно помогает людям и получает от этого удовольствие. И именно для этой категории людей от 65 лет он сделал свой проект, развозит лекарства, продукты, поддерживает всеми возможными способами. Я завидую вашему городу, что у вас есть такой общественный лидер. Его проект должен реализовываться не только в Кропивницком, но и в каждом регионе Украины», – сказал журналистам Чапкис.

В свою очередь, в Антикоронавирусном штабе Артема Стрижакова нам рассказали, что работают в круглосуточном режиме. Количество обращений пенсионеров Кропивницкого растет, работа Штаба помощи набирает обороты и все больше волонтеров присоединяются к команде общественного лидера для поддержки пожилых горожан.

«Неделю назад, на момент запуска нашего штаба помощи, мы укомплектовали 3000 антикоронавирусних профилактических аптечек. Но с первых дней работы, видя большой спрос, приняли решение удвоить их количество. В целом уже адресно переданы нашим горожанам около 5000 спецаптечек помощи», – отмечают в команде Артема Стрижакова.

Как мы сообщали в предыдущем номере, в состав такой аптечки входят средства первой необходимости для предотвращения заражения COVID-19: маски, медицинские перчатки, набор витаминов для повышения иммунитета, антисептик и т.д.

Номера горячей линии Волонтерского координационного антикоронавирусного штаба «Перспектива»: 0522 27 99 01, 095 601 90 01. Звонки бесплатные как со стационарных, так и с мобильных телефонов.