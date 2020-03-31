Чем занимаются мужчины?

В ответ на публикацию Ольги Березиной, в которой о том, чем заняться дома, отбывая карантин, рассказывали исключительно женщины, мы решили задать тот же вопрос деятельным и энергичным мужчинам.

Итак, мужчины, чем вы занимаетесь, находясь в карантине?

Николай Цуканов, галерист:

– Я живу по обычному распорядку, который сложился за последние 10 лет. В 6 утра подъем, в 23 отбой. И последние события внесли изменения лишь в том, что я больше нахожусь за компьютером. Считаю, что в данное время я, как творческий человек, должен помочь людям отвлечься от страхов и неизвестностей. Размещаю виртуальные выставки, регулярно звоню художникам, чтобы поддержать их. Вплотную занимаюсь Всеукраинским конкурсом детского рисунка «Щаслива дитина – квітуча Україна». Сейчас самое время «заразить» детей творчеством.

Работаю над подготовкой к выходу нескольких книг, которые совсем скоро представим жителям города. Одна из них создана нашей творческой группой – «Колекціонер Бабанський. Історія одного життя». Вычитываю.

Работаю с оцифрованными негативами архива фотографа Ковпака. В ежедневных поисках в огромной сети Интернет информации о фотографах Елисаветграда 1860-1920 годов. Этой темой занимаюсь более трех лет.

Перед сном слушаю (чтобы не портить глаза) онлайн-книги. Редко смотрю телевизор. Переписываюсь с друзьями из многих стран мира, получая реальную информацию о происходящих событиях.

Наслаждаюсь возможностью общения с семьей. Это лучшее лекарство от всех напастей.

Учитывая, что сын Глеб у нас интересуется историей, он подталкивает нас к обсуждению многих исторических событий. Конечно же, обсуждаем новости в мире, но не связанные с пандемией.

Времени совершенно не хватает.

Александр Михайлов, директор кооперативного колледжа экономики:

– Утром – бег, разминка, тренировка, завтрак. Никто не отменял ответственности за вверенное мне учебное заведение – санобработка, обеспечение студентов заданиями и контроль их выполнения в электронном виде. А еще работа служб обеспечения жизнедеятельности колледжа, конец месяца, платежи, квартальные отчёты… В общем, дел хватает.

Геннадий Здитовецкий, тренер по прыжкам в высоту:

– Больше времени, чем обычно, провожу дома. А так все как обычно. Спортзалы и стадионы закрыли. Старшие ребята, кто хочет, занимаются на природе. Младшие – дома. А я вместо фитнес-клуба хожу на спортплощадки, которые поблизости, занимаюсь на свежем воздухе! Всем здоровья, спокойствия и веры в светлое будущее!

Эдуард Гева, продюсер рок-концертов:

– Стыдно признаться: сижу дома и деградирую. Смотрю фильмы, сплю. Сильно скрутило поясницу. Сейчас растираюсь, но всё равно ноет. Сегодня должен был быть концерт, посвященный творчеству легендарных австралийцев из AC/DC, – отменили, конечно.

Честно говоря, расстроен донельзя этим гадским вирусом. За Серегу Демина тоже очень огорчен. Молодец, не унывает.

Если честно, то у меня от бездеятельности уже крыша едет, а как представлю, что это ещё и до 24 апреля… Просто жесть. 10-летний юбилей Бюро металлического джаза BURN накрывается, обидно – такой фестиваль вырисовывался.

Ну, что еще? Сижу в Интернете, выискиваю позитивную информацию, стараюсь морально поддержать рядом живущих близких мне сограждан. Пытаюсь увидеть свет в конце тоннеля, но пока только сумерки. Особенно в нашей стране, когда ни хрена не понятно, за какие шиши существовать? На элементарное – продукты, коммуналку – где брать деньги? Тяжелый физический труд мне противопоказан по состоянию здоровья, рок-н-ролл снова в подполье.

Хотелось бы ударить мощными децибелами по вирусу, панике, скудоумию человеческому, так ниЗЗЯЯЯ – карантин. Скоро все будем слушать «Нино», играть в лото и домино, смотреть тупое кино и пить дешевое вино. Тьфу, срамота, и привидится такое…

Сергій Дубровський, ректор інституту Ельворті:

– Україна є вільною країною, і кожен сам визначає, що робити, і я не маю на меті розповідати, що, кому та як робити. Проте я можу поділитись тим, що роблю я.

Я полюбляю чистоту та комфорт і тому в перші дні карантину, маючи вільний час, провів генеральне прибирання в оселі.

Мені подобається готувати смачну їжу, і при наявності вільного часу та певних продуктів я готую різні смачні страви. Наприклад, зранку ми разом із моїм сином готуємо млинці, які добре смакують із медом до чаю. До речі, мій син перейняв цю естафету і вже готує млинці навіть краще, ніж я. Готуємо як традиційні страви, так і цікаві. І все це під супровід чудової музики.

У здоровому тілі здоровий дух, тому завжди приділяю увагу спорту. Це звичайні домашні вправи, і при нагоді займаюсь на спортивному майданчику в дворі, до речі, на час карантину вони на диво порожні, тому ризик зараження мінімальний.

Також граємо в цікаві розвиваючі ігри, такі, як шахи, «Монополія», настільний теніс, «Морський бій», який згадав ще зі шкільних років, і граємо на звичайному папері в клітинку, як у ті часи.

Деякий час приділяємо самоосвіті, виконуємо шкільні домашні завдання наввипередки із сином, дивимося освітні фільми, читаємо книжки.

Частину часу приділяємо новинам в соціальних мережах, цікавим матеріалам із Інтернету, онлайн-екскурсіям країною та світом.

А ввечері дивимось цікаві фільми, на які раніше не вистачало часу.

Юрий Илючек, спортивный журналист:

– Да, все, к чему привык и на что надеялся, практически в одночасье рухнуло. И без разочарования и небольшой депрессии не обошлось. Тут ведь дело не только в том, что все спортивные состязания приостановлены, перенесены или отменены. Увы, перенос Евро 2020 и Олимпиады в Токио, на которых собирался работать на месте событий, повлек за собой сложности не только психологического, но и материального плана. Так что для того, чтобы прийти в себя, понять, как и куда двигаться дальше, и привыкнуть к новым условиям, понадобилось время.

Постепенно осваиваемся работать в домашних условиях. Ведь практически весь творческий коллектив СВN отправился на карантин. А мы с коллегой Катей Мурованой – режиссером монтажа практически всех моих программ на телеканале «Ветер» – освоили дистанционное творчество. Так и сделали очередной выпуск SPORT UI с новой рубрикой «Искренне и откровенно». Благо, пригодилась январская запись интервью с Владимиром Курбатовым, печатная версия которого была ранее опубликована в «УЦ».

Еще появилась возможность наконец-то серьезно заняться английским, на который в обычной жизни все не хватало времени. И тут мы с супругой, помимо обычных занятий по разным методикам, убиваем сразу двух зайцев – смотрим классное кино в оригинале с двойными титрами. Жена английский подтягивает, а я – учу.

И, конечно, появилось время для домашнего хозяйства, кулинарных изысков (а я люблю готовить) и общения с друзьями в телефонном и скайп-режиме. Но живого общения и спорта во всех его проявлениях очень не хватает.