Где взять срочно деньги под проценты?

Мы подскажем Вам, где лучше оформить срочно кредит под самые низкие проценты?

Потребность в деньгах может возникнуть абсолютно внезапно – поломка техники или срочный ремонт, первый взнос за крупную покупку, необходимость погасить кредит или другие непредвиденные обстоятельства. Бывает, что сумма требуется небольшая, но найти ее нужно как можно скорее.

Когда срочно нужны деньги в долг под проценты, рассмотрим, какие вариант помогут получить желаемую помощь.

Обращение в банк

К сожалению, оформить кредит быстро в банке не получится. Банковская система крайне требовательна к заемщикам. Менеджер попросит принести немалое количество справок и копий документов, а на ожидание ответа по заявке может уйти пара недель.

Если необходим займ срочно на карту, такой способ решения проблемы не подходит.

Важно: если вы являетесь клиентом банка и имеете зарплатную карточку, вам могут открыть овердрафт. Его сумма, как правило, не превышает месячный размер заработной платы.

Кредит под залог имущества

Когда в короткие сроки необходима большая сумма денег, в банке от вас потребуют все то же множество документов, но, кроме того, будут и другие условия. К примеру, когда доходы невысоки, вас попросят привести поручителя или оформить в качестве залога недвижимость или автомобиль.

Существует вероятность получить крупную сумму за несколько дней, но при этом будут высокие проценты.

Ломбарды

Когда срочно нужен кредит (деньги) под проценты, можно попробовать обратиться в ломбард. Важно определиться с необходимой суммой и узнать, какое имущество подойдет в качестве залога.

Важно: ломбарды выдают деньги только при оформлении договора залога. Перечень имущества в каждом ломбарде свой.

И помните: оценка имущества происходит по низкой стоимости, а выкупать его в случае просрочки платежа, будете по рыночной цене.

Если же возникла проблема и срочно нужны деньги под процент, но банки и ломбарды не подходят, стоит рассмотреть другие варианты.

Оформление микрозайма

Это оптимальное решение, когда проблема срочная, поскольку регистрация на сайте и подача заявки не займет более получаса времени. Решение по кредиту будет известно буквально через несколько минут.

Разберемся подробнее с особенностями микрозаймов и выясним, почему они пользуются популярностью. В первую очередь – это удобство и простота. Особенно стоит отметить компании, которые предлагают дистанционное оформление займов – процедура происходит онлайн, без необходимости посещать отделение и стоять в очередях.

Первое, что лучше сделать, когда срочно нужны деньги под проценты, изучить предложения разных компаний, чтобы выбрать наиболее подходящее. Если хотите увеличить шансы, обращайтесь в компанию, одобряющую максимальное количество заявок. Одним из лидеров рынка является компания Майкредит.

Преимущества MyCredit

Компания более 3 лет работает на украинском рынке и успела заслужить доверие многих украинцев. Сервис выгодно отличается от конкурентов по следующим параметрам:

работа в режиме 24 на 7 даже в выходные и праздничные дни;

процедура кредитования занимает не более 15 минут и деньги перечисляются на карту клиента мгновенно после одобрения;

для новых и постоянных клиентов разработаны специальные предложения, которые позволяют существенно снизить процентную ставку;

высококвалифицированная поддержка клиентов Службой заботы MyCredit;

возможность продлить займ на выгодных условиях;

большой процент одобренных заявок.

Таким образом, с Майкредит вы можете получить деньги прямо не выходя их дома и безотлагательно заняться решением финансовых проблем.