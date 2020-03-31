Карантин или личный дзен?

Коронавирусная пандемия не на шутку взбудоражила человечество. Паника, тревога, страх за свою жизнь и жизни близких буквально сковали умы миллионов жителей планеты. Но можно ли надолго оставаться в подобных состояниях? О том, что сейчас происходит с нами и как на это все реагировать, «УЦ» пообщалась с Риммой Мирной – психотерапевтом, коучем, руководителем Центра психологии «Счастливый день».

– Римма, опишите, что сейчас происходит с людьми, с вашей профессиональной точки зрения? Как повлияла на общество ситуация с пандемией коронавируса?

– На мой взгляд, общество сегодня находится в некой растерянности. Хотя в Украине люди, по моему мнению, пребывают в меньшей панике и переживаниях, чем в других странах. Возможно, это лишь пока так проявляется, но все же мы пережили гораздо более серьезные испытания, которые выпадали на долю нашей страны, в частности в последние годы: Майдан, война, кризисы… Поэтому эпидемия относится как бы к числу не самых страшных событий.

В целом у меня такое ощущение, что общество пока в какой-то неопределенности и поиске опоры. Сегодня в этих информационных завалах нужен информационный детокс (программа очищения), и очень важной становится роль психологов, врачей, вирусологов для того, чтобы как-то успокоить людей, озвучивая им в первую очередь факты, а не сплошные интерпретации. Сразу хочется призвать всех разделять эти вещи, а также обращать внимание на то, кто дает ту или иную информацию. Если, например, это просто какой-то блогер, то ни для кого не секрет, что это человек, который продвигает в первую очередь самого себя, а, допустим, вирусолог, врач или психолог, хотя они также могут говорить от своего имени, но их позиция в любом случае будет более профессиональной.

Мне кажется, из всех средств массовой информации газеты сейчас наиболее корректны и тактичны. Газетам я бы сейчас доверяла, потому что они, как правило, всегда дают слово экспертам и специалистам. А новости я бы рекомендовала пока вообще не смотреть, чтобы не поддаваться панике и всеобщему напряжению. Например, вы услышали один раз новость и поняли для себя, что сейчас в стране ввели карантинный режим, но вы можете ходить в аптеку, магазин, выгуливать собаку и так далее. Вы придерживаетесь масочного режима, моете руки, применяете другие рекомендованные методы. Почему у японцев не ввели карантин? Потому что они всё это и так делают: не целуются, не лобызаются, у них всегда была дистанция, свои руки они складывают у груди, а не пожимают чужие, по нескольку раз принимают душ, моют до бесконечности руки и ноги. Я думаю, нам также давно стоит принять эти принципы гигиены, но не только тела, а души и отношений также. Поэтому не смотрите каждый день новости. Вы поняли, что сейчас происходит, – хорошо. Но вы не можете контролировать внешние события, а тем более на них влиять. Но вы можете контролировать себя, свои поступки, а это очень важно.

– Как карантинные меры могут повлиять на разные группы людей (детей, людей пожилого возраста и т.д.)?

– В первую очередь, я думаю, нужно всегда учитывать нашу ментальность. Мы где-то небольшие пофигисты, а где-то даже очень большие. Люди в Европе – в основном четкие и обязательные. Если им что-то законом прописано, они не будут отходить от этого в сторону ни на шаг. У нас же ментальность более свободная. Помимо этого, сейчас время некого индивидуального пространства.

Что у нас самое ценное? Это время. Люди пожилого возраста относятся к этому ресурсу очень трепетно, деловые люди и бизнесмены также очень его ценят. И вот сейчас этот самый ценный ресурс мы получили, причем в свободный доступ! Я назвала эту ситуацию личным дзеном. Своим клиентам я говорю: «Слушайте, ребята, сегодня у вас личный дзен! Попробуйте воспользоваться им по максимуму!» Но из-за того, что есть разные этапы прохождения человеком сложных кризисных моментов в жизни, не все могут это принять.

Обычный человек, когда ему озвучивают какую-то неожиданную новость, например: «Ты уволен!» или «Завтра карантин!», вначале проходит через стадию оцепенения или шока. Потом идет следующая волна, которая проявляется в эмоциях. Человек может начать злиться, гневаться или тосковать. И тут всплывает ещё один интересный момент, состоящий в том, кто как воспитан. Кому злиться нельзя, тот прячет это за весельем и, возможно, отрицанием или неприятием. В таком случае человек может быть неответственным, несерьезно к чему-то относиться, прятать свою злость и агрессию или же, наоборот, выплескивать. Следующая стадия похожа на дезорганизацию или отчаяние, вследствие того, что дали много свободы. Здесь всё будет зависеть от уровня человека. Если это человек творческого склада ума, он сам себе выстроит график, а люди порядка и дисциплины могут быть дезорганизованы, у них может наступить отчаяние, уход в себя, депрессия, в общем, какая-то остановка.

Как психолог-практик, я давно работаю с людьми и, когда ко мне приходит человек, вижу, на каком из этапов он сейчас застрял: в злости он, ушел в себя или дезорганизован. В таких обстоятельствах бывает очень трудно функционировать: тебе дали много свободы – и что ты с ней будешь делать? А если у человека долго не было этой самой свободы, начать с ней сразу взаимодействовать ему может быть очень сложно. И здесь важно этот момент принять: да, я буду месяц находиться дома, да, я буду вне работы, да, я буду вне общества. Это принятие дает некую опору. Это же состояние может быть отправной точкой, определенным толчком наверх.

После принятия начинается следующая фаза: что же мне нужно делать? На этом этапе нужно организовать свое поведение. Например, если раньше я вставал и бежал на работу, то теперь мне нужно как-то по-другому организовывать свой день. Ребенок, конечно, не может построить сам себе график, он живет, согласно своему внутреннему ритму. Поэтому, конечно, это будет зависеть от взрослого, от того, как он составит распорядок дня ребенку, куда направит его активность, как организует его внутреннее пространство. Я говорю своим клиентам: покажите своим детям, как вы сами наполнили свое личное пространство.

Вы должны точно так же вставать, точно так же умываться, точно так же делать зарядку, девочки могут делать макияж, надевать если не платье, то хотя бы какую-то привлекательную для самой себя блузочку. Не нужно давать детям всю информацию про коронавирус, как-то запугивать их или стращать этим. И они, и вы, скорее всего, через месяц забудете обо всем этом. Поэтому посвятите это время карантина тому, чему вы давно его не посвящали. Это может быть личное развитие, мелкая починка, переустройство, ремонт или новый креативный дизайн пространства, в котором живете. Это также может быть занятие теми делами, до которых было «вечно некогда».

Что касается пожилых людей, то им, конечно, гораздо сложнее, потому что старшее поколение всё же более организовано в силу разных устоев, в том числе и страны. Они, с одной стороны, хоть и продолжают жить всё в том же ритме, в котором и жили, но в то же время они подвержены большей панике, потому что на сегодняшний день информационный перегруз просто зашкаливает – очень много запугиваний и страха. И что же происходит со взрослыми людьми? Они находятся в панике, потому что не могут что-то сами контролировать. И эта паника вызывает состояние «выжить», что влечет за собой очень сильное напряжение. А поскольку пожилые люди в большей мере зависят от внуков и детей, им очень важен эмоциональный контакт, тепло и хорошая психологическая поддержка от близких. Это ощущение «выжить» у людей вызвали информационным бумом, в частности сильным акцентированием внимания на смерти. Но, как оказывается, мы на самом деле не смерти боимся, а чего-то неопределенного, какой-то фантазии или иллюзии. Этот подсознательный страх возникает из-за того, что мы не знаем, что может случиться. Разумная доля страха – это нормально и очень человечно, поэтому можно разрешить себе бояться. Важно не отрицать это состояние волнения.

– На ваш взгляд, готово ли психологически общество к такой серьезной пандемии?

– Мне кажется, что не совсем. Во-первых, мы не очень организованы, можем что-то пропустить или недоделать. Хотя сейчас смотрю: все выполняют указания, сидят по домам, носят маски, стоят в очереди на расстоянии, и это приятно удивляет.

– Стоит ли человеку в условиях таких событий быть эмоционально готовым к тому, что он или его близкие могут заболеть?

– Я не сторонник того, что нужно готовиться к возможности заболеть. Да, важно понимать риски. И в то же время мы ведь не идем на край обрыва и не стоим там играючи, готовясь упасть. Важно настроиться на жизнь. И на жизнь полноценную. Я бы перевела ракурс на позитивный аспект, на такие утверждения, как «Я себя оздоравливаю», «Я забочусь о себе», «Я веду здоровый образ жизни».

Стоит задать себе вопросы: что я могу сделать, чтобы полноценно продолжать жить? Что я могу сделать, чтобы гармонизировать пространство вокруг себя? Безусловно, что на фоне такого заболевания обостряются какие-то слабые места. И как только человек начинает бояться, его иммунитет сразу снижается.

Есть такая статистика, которая говорит о том, что, как только в стране или в мире происходят глобальные события в виде войн, кризисов и других больших потрясений, у людей всегда усиливаются болезни, потому что иммунная система начинает давать сбой. И, наоборот, радость вызывает подъем гормонов, и защитные функции организма усиливаются.

Позитивная информация – это очень важно, поэтому не смотрите новости, не смотрите страшилки, не передавайте друг другу этот негатив. Не надо тащить это в свою жизнь, в свои дома, в спальни детей. Делайте зарядку, выходите на солнце, обливайтесь холодной водой. Есть так много рецептов, чтобы быть здоровым! Развивайте в себе позитивный взгляд на вещи. К тому же на улице сейчас весна, а не какие-то пасмурные дни, как в ноябре. Смотрите на первоцветы, на мартовских котов, беззаботных детей, старайтесь гулять на солнце и свежем воздухе, ведь этого нам никто не запрещал.

– Чему нас учит эта ситуация с вирусом?

– На мой взгляд, такие ситуации могут нас научить определенной организации и мобилизации. Посмотрите, как люди сейчас объединяются. Есть много групп, где люди пишут, поддерживают друг друга, предлагают бескорыстную помощь. Это как раз про ту стадию принятия и выработки новых правил. Сейчас многим нужно искать новые способы коммуникации, продвижения себя и взаимодействия с миром, а это дорогого стоит. Обычно такому обучают на платных тренингах, а здесь сама жизнь нас учит, поэтому, ребята, радуйтесь! Благодаря этому у вас может появиться много новых навыков, таких, как стрессоустойчивость, организация себя, своего пространства. Важно помнить о том, что кризис – это всегда новый шанс и возможность. А также это ещё и выход на новый уровень. После таких периодов ты либо выходишь обновленным, либо ты неконкурентен, потому что время меняется и прошлых условий уже не будет, будут другие. И к этим, новым, нужно успеть адаптироваться.

– На чем сейчас людям нужно сконцентрироваться больше всего?

– Во-первых, очень важно понять, что это не самая страшная ситуация, в которой мы можем оказаться. Во-вторых, сейчас можно исследовать свои самые неблагоприятные истории: где мы были на нуле или вообще в минусе, ситуации, когда нас настигали какие-то неприятности. А затем посмотрите, как вы выкарабкались оттуда, какие качества вам помогли и что именно происходило тогда? После этого сделайте выводы, осознайте, что вы это преодолели и сегодня вы здесь, а не там.

В-третьих, составьте свой план и сконцентрируйтесь на нём. Например, если вы хотели заняться изучением иностранных языков, то возьмитесь за это немедленно. Если вы давно хотели сделать ремонт, то сейчас у вас есть прекрасное время и возможность неспешно изучить все нюансы этого вопроса. Если вы давно не говорили по душам с мужем/женой и все ваши беседы сводились к бытовым репликам, то теперь вы можете поделиться друг с другом своими сокровенными переживаниями, внимательно выслушать и стать друг для друга психотерапевтами.

Вы знаете, после таких случаев, когда родители и дети часто бывают дома, когда дети болеют или семья уезжает на длительный отпуск, мой опыт всегда показывает то, что непременно наступает улучшение. Между супругами, между детьми. Наконец-то ребенок «наелся» мамы, наконец-то муж с женой провели больше времени вместе, а дедушка и бабушка – с внуками. И этот момент очень хорош тем, что он складывает что-то человеческое, что у нас сейчас в дефиците. Поэтому сконцентрируйтесь на своих задачах, сконцентрируйтесь на своих детях.

Радуйтесь и смотрите на красивое. Сейчас выложили в Интернет очень большое количество ресурсов, можно посмотреть любую галерею, «побродить» по известнейшим в мире музеям. Концентрируйтесь на красоте и радости. Спросите себя: что меня радует сегодня? А также научитесь осознанно переключать себя.

Знайте, что, когда вы переключаете себя на позитив, вы находитесь совершенно в других вибрациях и тем самым помогаете себе, своему окружению, городу, стране, планете в целом. Потому что планета уже не успевала всё это переваривать: заводы, фабрики, мусор, вырубки лесов… Она не справлялась. И когда каналы в Венеции наконец-то стали прозрачными, а небо над Китаем чистым, то, наверное, стоит задуматься, зачем нам нужна такая пауза…Это время, когда есть много возможностей для творчества, и пусть этот период станет новым искусством нашей жизни.