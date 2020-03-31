Кропивницький освоює Zoom

З 12 березня всі українські діти перейшли на процес дистанційного навчання. Що це таке та як саме воно відбувається у Кропивницькому, з’ясовувала «УЦ».

Ще років 20 тому цей процес важко було б навіть уявити, а зараз для нього є всі можливості: десятки онлайн-платформ і сервісів задля зручного викладу й опрацювання навчального матеріалу. Як-то кажуть, бери й користуйся! Єдине, що для цього потрібно, – це бажання, вільний доступ до Інтернету та хоча б базове володіння комп’ютерними навичками, з чим, як показує практика, у більшості дітей та дорослих в сучасному світі особливих проблем немає.

Як минув перший тиждень дистанційного навчання у Кропивницькому? Скоріш за все, по-різному, адже багато що в цьому процесі залежить в першу чергу від самої школи та вчителів, а також, звісно, учнів і батьків.

Так, авторка цієї статті на власному досвіді зіштовхнулася з перевагами та недоліками дистанційного навчання в нашому місті, коли допомагала молодшому брату, який навчається в 5 класі однієї зі шкіл Кропивницького, впоратися ледве не з університетським об’ємом завдань на тиждень. Система дистанційного навчання побудована таким чином, що учень вдома має опрацювати й виконати вправи і з класної, і з домашньої роботи. А це як мінімум 10 практичних завдань і плюс теоретичний матеріал, який також потрібно опанувати самостійно. І так з кожного предмету.

Зазвичай завдання публікуються на блогах вчителів конкретної школи, а фото виконаних вправ надсилаються їм на пошту протягом одного тижня. Якщо не встиг відправити за цей проміжок часу – все, роботи більше не приймаються. Аби впоратися з таким великим обсягом завдань і матеріалу, який необхідно опрацювати, потрібно щодня з ранку й до вечора протягом усіх вимушених канікул тільки цим і займатися. І не тільки дитині, а й батькам теж, адже якщо в школі нову тему пояснює вчитель, то зараз у більшості випадків ця відповідальність лягає на плечі старших членів родини. І це ми не говоримо про те, що дітям теж потрібен якийсь відпочинок, що, коли вони знаходяться вдома, хочуть більше погратися, а не цілий день сидіти над уроками. Чи варто й казати про те, що багато батьків і досі працюють, тому не мають змоги протягом дня допомагати дітям із виконанням домашніх завдань, а коли приходять додому ввечері, то просто фізично не встигають зробити й надіслати всі вправи?

У деяких школах вчителі намагаються зробити процес дистанційного навчання для своїх учнів більш цікавим: проводять інтерактивні онлайн-уроки чи то записують на відео пояснення нового матеріалу. Деякі ж діють менш креативно: просто надсилають номер параграфу, який потрібно прочитати, та які вправи до нього виконати. Перший спосіб все ж таки більше відповідає критеріям дистанційного навчання та рекомендаціям МОН і управління освіти Міської ради Кропивницького.

Центр методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Міської ради Кропивницького створив для 11-класників окремий сайт, на якому зібрано багато корисного матеріалу, що має допомогти випускникам краще підготуватися до ЗНО й надолужити пропущену у зв’язку з карантином шкільну програму.

«На нашому сайті ми запропонували випускникам на період карантину відеоуроки від кращих учителів міста Кропивницький з основних предметів, що виносяться на ЗНО, а саме: української мови та літератури, англійської мови, історії України, алгебри, геометрії, фізики, біології та географії. Це спеціально розроблені дистанційні уроки, де вчитель спершу пояснює нову тему, а потім дає завдання на її опрацювання. Окрім цього, з кожного предмету ми дібрали різні вправи з підготовки до ЗНО: тести, онлайн-тренажери тощо, пройшовши які, учень може одразу побачити правильні відповіді й таким чином миттєво перевірити себе сам. Також там є посилання на відеоуроки від Міністерства освіти і науки України. Для створення цього сайту було докладено багато зусиль. Це не просто так “прочитайте параграф і виконайте завдання”. Наприклад, урок з географії Майї Миколаївни Романової розроблений за всіма канонами дистанційного навчання: декілька відеосюжетів від учителя й завдання. Ірина Анатоліївна Макаренко для свого уроку хімії взяла відеофрагмент з хімічним експериментом і повністю його пояснила та прокоментувала учням. Тому дітей напризволяще ніхто не лишає: їм все дуже докладно пояснюють», – розповідає Оксана Стрюкова, методист центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Міської ради Кропивницького.

Ідея й справді чудова, але справа в тому, що вправи та уроки, розміщені на цьому сайті, не замінюють тих завдань, які вчителі надаватимуть учням в рамках шкільної програми і за що останні мають отримати свої чесно зароблені оцінки. Тож, якщо у випускників залишатиметься вільний час після виконання всіх першочергових завдань протягом дистанційного навчання, а також бажання поглибити та перевірити свої знання й тим самим краще підготуватися до ЗНО, цей сайт стане для них дійсно гарною скарбницею й допомогою в цьому питанні.

Анна Дудіч, вчитель англійської мови гімназії №5 Кропивницького, розповіла журналістці «УЦ», які методи вона використовує для дистанційного навчання зі свого предмету.

«На щастя, у нас досить прогресивна школа, в якій ми вже давно на регулярній основі застосовуємо різні технічні засоби та програми для повсякденного навчання навіть не в умовах карантину. Але при переході на дистанційне навчання треба багато чого осмислити й зважити, наприклад, те, яка платформа підійде для цього найкраще, адже специфіка кожного з предметів різна. Мені як вчителю англійської мови потрібно не лише бачити, як мої учні виконують вправи, тобто як вони розвивають свої навички письма, а ще й чути, як вони читають та відповідають усно, тому що англійська мова – це розвиток і усного мовлення, і навичок читання, і навичок аудіювання. То як же мені отримати цей фідбек (зворотню відповідь. – Авт.)? Для цього я обрала платформу Zoom, яка дає можливість бачити всіх своїх учнів і з ними комунікувати. Діти можуть піднімати руку, ставити питання й відповідати, як і на звичайному уроці в школі. Цю платформу обрали також багато інших вчителів гімназії, зокрема й ті, що викладають у молодших класах, тому що початківцям напевне найважче: вони ще не настільки обізнані в технологіях, аби вільно зайти в потрібний час у потрібну програму, налаштувати інтерфейс і долучитися до уроку. Але, за моїми спостереженнями, на першому тижні дистанційного навчання навіть першачкам вдалося успішно приєднатися до програми, і мої колеги з початкової школи просто пречудово провели декілька уроків у режимі онлайн. Також наша школа, як і багато інших, вже більше 5 років підключена до системи дистанційного навчання Google Class, в якій вчитель дає кожному своєму класу домашнє завдання, корисні посилання та додаткові матеріали на опрацювання теми, а учень має до цього всього доступ і форму зворотного зв’язку з викладачем, через яку надсилає виконані вправи й згодом отримує свою оцінку. До речі, на період карантину організатори платформи Zoom та інших подібних програм зняли плату за свої продукти та всі обмеження для користування повними версіями платформ, аби учні та вчителі могли вільно їх використовувати для проведення онлайн-уроків. Не лише Україна, а весь світ зараз опинився перед таким викликом, але діти не винні, їм потрібна якомога більш якісна освіта, яку ми й намагаємось забезпечити», – пояснює Анна Вікторівна.

Підходи до дистанційного навчання можуть бути різними. Сподіваємось, що якомога більше вчителів не навантажуватимуть дітей великою кількістю теоретичного матеріалу, з яким спершу потрібно самостійно розібратися, а потім виконати ще з десяток вправ на його закріплення, а використовуватимуть такі абсолютно доступні на сьогоднішній день методи, як, наприклад, онлайн-уроки та вебінари, де хоча б пояснюватимуть нові теми, скайп-конференції з цікавими особистостями, вправи в тестовій чи ігровій формі тощо. Адже насправді дистанційне навчання дає унікальну можливість відійти від старих методів освіти й опанувати нові. І є чимало можливостей, аби підійти до цього процесу креативно і багато чому навчитися – як учням, так і вчителям.