«Ваша Готівочка» — онлайн позику тільки на комфортних умовах

Компанія «Ваша Готівочка» пропонує отримати гроші до зарплати за 15 хвилин. Кожен українець може оформити заявку на позику онлайн або готівкою та швидко отримати фінанси.

Якщо вам потрібні кошти, то ви зможете їх отримати за допомогою мікропозики. Цей фінансовий інструмент допоможе кожному українцю оперативно позбавитися від матеріальних труднощів.

Ми довели, що кредит онлайн — це просто і вигідно на всі випадки життя

Оформлення мікропозики — це найоптимальніший спосіб вирішення екстрених питань. Прийти на допомогу та оперативно надати фінанси до зарплати всім повнолітнім громадянам України готова саме компанія «Ваша Готівочка». Можливість взяти кредит онлайн має будь-яка людина. Не важливо, де та ким вона працює, скільки заробляє та для чого їй потрібні кошти — наша МФО дистанційно кредитує людей на території всієї України без паперової тяганини, перевірки історії та поручителів. Безумовно, саме це є сучасним підходом до кредитування.

«Ваша Готівочка» пропонує оформити позику тільки на комфортних умовах

Українці можуть отримати позику будь-яким зручним способом: готівкою або на банківську картку. Незалежно від обраної форми кредитування, оформити кредит в цій компанії вдасться швидко та просто. «Ваша Готівочка» виручає всіх, хто стикається з фінансовими труднощами. Гроші надаються на різноманітні цілі: лікування, ремонт або навіть якщо мета кредитування — протягнути до зарплати.

Компанія схвалює заявки для 99% позичальників, адже вона відкрита до співпраці зі всіма громадянами України у віці від 18 до 70 років. «Ваша Готівочка» надає кошти в борг студентам, пенсіонерам, людям, які не мають довідки про доходи та ідеальну кредитну історію, а також навіть тимчасово безробітним. Для отримання позики клієнтам потрібні документи, ідентифікуючі особу — паспорт та код ІПН. Завдяки цим простим та зрозумілим умовам, кредитування доступне для всіх громадян.

Що треба знати тим, хто бажає отримати кредит онлайн на банківську карту?

Позичальникам пропонують позику на суму у діапазоні від 200 до 7000 гривень. Перший кредит надається під 0%. Користуватися коштами без відсотків можна перші 16 днів. Потім, якщо буде потрібно, можна здійснити пролонгацію та продовжити кредитний період на таку ж кількість днів (після пролонгації відсоткова ставка складатиме 2% в день).

За допомогою такого кредитора можна миттєво позичити кошти на такі термінові потреби, як ремонт авто або крупної побутової техніки, лікування, оплату навчання, погашення іншого кредиту тощо. Звернемо також увагу на те, що клієнтам не потрібно повідомляти МФО цільове призначення позики, щоб компанія її схвалила. Перший кредит надається на особливих умовах — під 0 відсотків, тому нові клієнти можуть економити під час погашення.

Кредит онлайн — це цілком дистанційна послуга. Клієнти виконують її самостійно за допомогою зручного для них гаджета (телефону, ноутбука, комп’ютера). Їм необхідно оформити експрес-заявку на мікропозику на сторінці компанії «Ваша Готівочка», на підставі якої компанії і прийме рішення. Зробити це можна за наступним алгоритмом, де потрібно:

вибрати умови кредитування (суму та період);

пройти реєстрацію на сайті (якщо це перше звернення до цього кредитора);

заповнити анкету в «Особистому кабінеті».

Впродовж 15 хвилин компанія розгляне заявку та перекаже фінанси на банківську картку. Як бачите, оформити мікропозику набагато простіше за традиційний банківський кредит, оскільки взяти його можна без цільового призначення, перевірки кредитного статусу, надання скан-копій документів, а також фото з паспортом та з банківською карткою.

Звернувшись до компанії «Ваша Готівочка», кожен бажаючий зможе оформити заявку на кредит онлайн в будь-якому місці та о будь-якій годині. Онлайн сервіс МФО працює цілодобово без вихідних та святкових днів, тому після отримання SMS-повідомлення з успішним рішенням клієнт побачить необхідну суму на балансі своєї карти тоді, коли йому це необхідно.

Дізнайтеся, як оформити кредит готівкою в МФО «Ваша Готівочка»

Взяти кредит готівкою можна в будь-якому відділенні компанії «Ваша Готівочка». Умови наступні: сума складає від 200 до 25 000 гривень, кредитний період від 1 до 16 днів. Після отримання кредиту готівкою за кожен фактичний день користування коштами буде нарахована відсоткова ставка 2% в день від всієї суми. Кредит готівкою можна повернути достроково або пролонгувати. Відтерміновувати погашення кредиту дозволяється необмежену кількість разів. Головна умова для цього — має бути сплачена сума нарахованих відсотків за користування фінансами.

Процедура заповнення заявки така ж проста та швидка — виконати її допоможуть менеджери компанії. Зверніть увагу, при собі потрібно буде мати оригінали паспорта та коду ІПН. Після того, як ви оформите заявку та її розгляне система, представники компанії видадуть необхідну вам суму на руки.

Звертайтеся до компанії «Ваша Готівочка», тому що тут вам з легкістю вдасться отримати фінанси та моментально покрити екстрені розтрати. Це — чесний та перевірений кредитор, який не підведе та завжди прийде на допомогу.