«Весь Елисаветград»

Именно так называется справочник, напечатанный в этом городе в 1909-м году. В какой-то мере это и энциклопедия, и «Гугл» того времени, настолько далеко он выходит за рамки справочника уездного города юга Российской империи начала XX века. Поэтому рассказ о Елисаветграде того времени мы начнем издалека…

Издатели Л. Бродский и М. Шабараш, напечатавшие проект в литотипографии Д. Шполянского, хотели «приблизить “ВЕ” к наиболее выдающимся справочным изданиям», поэтому включили в справочник «все важнейшие общАго характера материалы». Мы опускаем дни рождения и тезоименитства членов царской фамилии, систему государственной власти, а сразу окунемся в бюджет империи, который выглядит достаточно сбалансированным: 2,4 миллиарда рублей доходная часть и 2,5 миллиарда – расходная. Самая крупная часть расходов принадлежит Министерству путей сообщения – более 600 миллионов рублей, тогда как военное ведомство обошлось в 492 миллиона, включая «расходы, связанные с Русско-японской войной». Министерство императорского дома «потянуло» на 16 миллионов, тогда как Святейший синод – в целых 30 миллионов рублей. В «Расходах» предусмотрено и 8 млн руб. «на случай возвышения стоимости провианта и фуража», а также 24 миллиона – на «пособия населению, пострадавшему от неурожая». Меньше чем через четверть века, в 1933 году, вопрос помощи голодающему населению рассматривался в совсем иной плоскости… Кстати, в 1909-м году Министерства сельского хозяйства не было.

Крупнейшие статьи доходов госбюджета составляли правительственные регалии и казенные имущества и капиталы – вместе почти 1,5 миллиарда, а также прямые (с активов и имуществ) и косвенные (через реализацию товаров) налоги. Отчуждение госимуществ и выкупные платежи, т.е. приватизация, давали почти один миллиард рублей в год. Были и другие статьи поступлений и расходов, но в целом документ получился очень даже лаконичным. А вот пополнение бюджета за счет повышения акциза – совсем не современная придумка. В Российской империи налог на сахар в конце ХІХ века за 10 лет вырос с 85 коп./пуд до 1 руб. 75 коп. На махорку с 4 коп./фунт до 9 копеек, но наиболее активно рос акциз на водку – с 4 коп./градус спирта до 11,5 копеек: «Таким образом ведро водки (12 литров. – Авт.) обходится казне 1 руб. 90 коп., а продается за 7 руб. 60 коп. Высокое обложение налогами продуктов первой необходимости сильно понижает их потребление». Во как!

На 1.01.1909 года население Российской империи насчитывало 149 миллионов человек, прирост за последние 9 лет составил 20 миллионов – именно столько людей проживало в городах, все остальные, как сейчас говорят, в сельской местности. Поэтому не случайно многие села даже в нашей области, такие, как Верблюжка, имели население больше 10-ти и даже 15-ти тысяч человек, что подтверждает и статистика. В начале века в Российской империи «От сельского хозяйства жило» 94 миллиона человек, а «от промышленности» всего 12 миллионов. Правда, не обошлось и без бюрократии. «От администрации, судов и полиции» жило 650 тысяч, а «от духовенства» хлеб насущный вкушало еще больше – почти 800 тысяч граждан. В прислугах состояло больше 2-х миллионов человек. Как сказал поэт, «страна господ, страна рабов»…

В Российской империи проживало более 80 племен, причем интересно, что в титульную нацию записывали и украинцев. На каждые 100 жителей приходилось «67 русских (из них 44 великоросса, 18 малороссовЪ и 5 белороссовЪ), 6 поляков, 4 евреев, киргизы, татары, башкиры – 7, немцы, латыши, мордва – по 1, остальные племена – 9».

Очень интересные сведения «о развитии капитализма в России», т.е. о «народном доходе на душу населения». Сегодня Российскую империю того времени представляют как едва ли не передовую страну Европы, хотя цифры говорят об обратном. В 1900-м году народный доход (большевики почему-то поменяли термин на валовой. – Авт.) на душу населения в Российской империи составил 63 рубля. В то же время «в других государствах: Австралия – 374 руб., Соединенные Штаты – 346 руб., Англия – 273 руб., Германия – 184 руб., Австрия – 127 руб., Балканские государства – 101 руб.».

Статистика учитывала только 50 губерний Европейской части Российской империи, где были сосредоточены промышленность и с/х, но в промышленности первое место занимала не металлургия, а обработка хлопка, причем треть всех ткацких станков и веретен империи была сосредоточена в Московской и Владимирской губерниях – четкий признак колониальности, т.е. использования окраин в виде сырьевых придатков.

В этих же губерниях имелось почти 400 миллионов десятин (одна десятина – около гектара) земли, очевидно, сельскохозяйственного назначения, причем государству и крестьянам принадлежало по 138 миллионов десятин, в частных владениях было 102 миллиона дес., а 3,5 миллиона дес. принадлежали казачьим войскам – Астраханскому, Донскому и Оренбургскому. Запорожского казачества среди земле­владельцев не значится…

А вот по населению и урожайности территория Украины, тогда Малороссии, поделенная на 9 губерний, занимала лидирующие позиции в Российской империи. У нас проживало около 28 миллионов человек, да и по урожайности зерновых украинские губернии входили в первую дюжину, но подробнее – в следующем номере.