Новости о субсидиях

Кабмин выполнил свое обещание и усилил программу поддержки наименее защищенных слоев населения, в том числе предоставления субсидий на оплату коммунальных платежей, на период карантина.

На этот сложный для всех период запрещено прекращение предоставления субсидий, в мае 2020 года жилищные субсидии будут автоматически назначены тем, кто их уже получал, а также на 50% с марта увеличиваются социальные нормативы на пользование некоторыми коммунальными услугами (электро- и газоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение). Так, социальные нормативы на период карантина будут составлять: электроэнергия – 105 квт/ч вместо 70 квт/ч; газоснабжение – 8,1 куб. м вместо 5,4 куб. м или 15,75 куб. м (было 10,5 куб. м) на одного человека; холодное водоснабжение и водоотведение – 5,4 куб. м (было 3,6 куб. м). Также до окончания карантина отложили увеличение базовой нормы оплаты жилищно-коммунальных платежей с 15% до 20%, которая должна была быть введена с мая 2020 года.

Как сообщили нам на горячей линии управления социальной защиты населения Фортечного района г. Кропивницкий, на период действия карантина изменен график работы службы субсидий, они принимают посетителей с 8.00 до 12.00, в пятницу – неприемный день. В то же время они отмечают, что буквально все вопросы можно решить в телефонном режиме, за исключением особых случаев – например, изменения состава семьи в связи со смертью одного из ее членов. В любом случае, особенно пожилым людям, которым запрещено покидать свои дома и квартиры, стоит сначала позвонить на горячую линию по тел. (0522) 37 07 39 и проконсультироваться по волнующему их вопросу.

Не забудьте пересчитать свои платежи, берегите себя и будьте здоровы!