Дым, пыль и вонь, или Принесенные ветром

Последние две недели тема экологической обстановки и пожаров вокруг Киева смогла несколько потеснить даже тему эпидемии коронавируса, и оно понятно. Вирус, как говорится, без цвета и запаха, а тут не только видно невооруженным глазом, в смысле ничего не видно из-за дыма, но и слышно, вернее ощутимо органами дыхания и обоняния.

Задымленность в Киеве в эти дни действительно напомнила о таком уникальном явлении, как знаменитый лондонский смог, только в нашем случае обошлось без промышленных выбросов и тумана, потому что дым, как определили руководители полицейского и чрезвычайного ведомств Украины, «надуло» из областей наибольшей концентрации очагов возгораний – это Зона отчуждения (Чернобыльская зона) и Житомирская область, где горят не только леса, но и высохшие торфяные болота. Сразу же нашлись эксперты, которые тут же присвоили Киеву первое место в мире по загрязненности атмосферного воздуха. Правда, и официальные исследования в том же Житомире установили превышение концентрации некоторых вредных компонентов в воздухе, но они, вероятно, больше вызваны автомобильным фактором. Тем не менее, мэр Киева Владимир Кличко сказал, что сам впервые столкнулся с явлением такой плотности, и призвал людей закрывать окна, меньше выходить на улицу, а также чаще проводить влажную уборку в квартирах. В общем, дышать дымом неприятно и даже вредно, но поскольку это атмосферное явление, то воздух в городе очищается достаточно быстро. Не отмечено и превышений радиационного фона, что особенно волнует население, учитывая чернобыльскую тематику.

Не может не вызвать удивления и синхронность появления пожаров, поскольку и в Зоне была отмечена некая последовательность возгораний, и в Житомирской области тоже как-то вдруг началось около полусотни лесных пожаров, причем на довольно ограниченной территории. Конечно, в наше время ожидать можно чего угодно, в том числе и злого умысла, но все же большинство случаев загораний леса случается из-за псевдохозяйственной деятельности, т.е. поджогов сухой травы. Кстати, недавно в Александрии такую поджигательницу нашли, а в Зоне и вообще задержали любителя костров, что привело к лесным пожарам вблизи объектов радиационной безопасности.

Каковы бы ни были причины возгораний, масштабные лесные пожары стали возможными вследствие неблагоприятных погодных условий, таких, как бесснежная зима и сухая весна, а также участившиеся со сменой климата суховеи, что привело к высушиванию почвы, в том числе и в лесах. Вроде бы украинские «вогнеборці», а на тушение пожаров в Житомирскую область и в Зону выезжали и представители Кировоградского управления ГСЧС, очаги возгораний локализовали, но все надеются на дожди, которые предотвратят новые пожары. Благодаря направлению и силе ветра дым с Житомирщины достиг и Кировоградской области, что и привело к достаточно сильной задымленности в Кропивницком, и даже с сопутствующим запахом.

Начальник городского управления по вопросам ЧС Сергей Коваленко рассказал (разговор состоялся в субботу, 18.04), что забор проб не зафиксировал превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе, и напомнил, что такие «транзитные» задымления, сопровождаемые запахом гари, случались у нас и раньше. В 70-х годах область накрыло дымом горящих торфяников из Черкасской области, а несколькими годами раньше мы ощущали дым даже от подмосковных торфяных пожаров. Там вообще если горит, то серьезно, к примеру, площадь прошлогодних лесных пожаров в Сибири оценивается в пять миллионов гектаров, и это явление планетарного масштаба, приведшее к таянию гренландских ледников. Оно несопоставимо с житомирскими пожарами, которые от нас достаточно далеко, тем не менее, надуло. Такое перемещение дыма стало возможным в результате образования особых атмосферных условий, когда облако дыма не поднимается в атмосферу на месте, а воздушными коридорами транспортируется на большие расстояния.

Ситуация осложнилась еще и тем, что, по неудачному совпадению, в эти же дни не только киевляне, но и жители других регионов смогли наблюдать и прочувствовать на себе такое явление, как пыльные бури. Повышенную запыленность отмечали в Днепре, а у нас сообщения о пылевых облаках поступали из Новой Праги, больше обычного было пыли и в Кропивницком, а в Великой Виске в районе улицы Шевченко кое-где образовались настоящие песчаные дюны! Юрий Рогало сообщил по телефону, что на меже его огорода толщина «песчаного покрова» составила около 70-ти сантиметров!

Возможно, эту пыль и песок тоже принесло издалека, как это было на рубеже 60-х и 70-х годов прошлого столетия, когда Украину накрыло мощными песчаными бурями, срывающими верхние слои почвы в Казахстане. Помнится, снег был красноватого оттенка, больше того, во многих местностях намело настоящие песчано-пылевые барханы. Тогда шутили, что это пыль из мешков миллионов китайцев, которые решили вытрясти их на границе с СССР. На самом деле тогда пылевые бури стали следствием распашки целинных земель в Казахстане.

Но может статься, что сегодняшние пылевые вихри имеют локальное происхождение, и тогда они свидетельствуют об эрозии почвы уже у нас, с чем должны срочно разбираться специалисты. Пылевые бури могут быть даже страшнее, чем дымовая завеса от лесных пожаров, потому что выветривание черноземного слоя может свидетельствовать не только об ухудшении климата, но и о нарушении технологии обработки земли.