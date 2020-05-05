Деньги для детей нашлись

В материале «Подозрение на туберкулез? На выход!», опубликованном в «УЦ» 16 апреля этого года, речь шла о намерении областных властей закрыть детский противотуберкулезный санаторий в Старой Осоте Александровского района. Ситуация сложилась настолько абсурдная, что в нее было трудно поверить. Но уже 30 апреля решением постоянной бюджетной комиссии Кировоградского областного совета на функционирование санатория было выделено около 4-х миллионов гривен.

Напомним, что, согласно распоряжению, исходящему из Кировоградской ОГА, причем негласному, с начала апреля финансирование санатория было прекращено. Как водится, руководство некоторых областных департаментов «взяло под козырек» и принялось осуществлять директиву всеми возможными способами. Руководству санатория было рекомендовано персонал уволить, а детей отправить по домам. В этом санатории находятся дети, проживающие в семьях, где другие близкие родственники пребывают в зоне туберкулезного риска, т.е. болеют или переболели этой хворью. Часто это дети из неблагополучных семей или вообще сироты, и, в силу обстоятельств, пребывание в санатории на протяжении от трех до 9-ти месяцев для них является залогом сохранения здоровья. На время лечения дети получают не только медицинскую и профилактическую помощь, но и качественное питание, являющееся важнейшей составной частью оздоровительного процесса.

Кажется, все понятно, тем не менее, во всей Украине сложилась такая ситуация, что отраслевые оздоровительные детские санатории, не только противотуберкулезные, пытаются закрыть вроде бы как с целью экономии бюджетных средств. На самом деле эти заведения, как правило, являются отличными рекреационными зонами или расположены в привлекательных местах, что делает их объектами повышенного внимания для приватизации, хотя прямо об этом не говорится. Как бы там ни было, но в нашем случае детей из ДЕТСКОГО санатория в Старой Осоте начали забирать родственники, причем никого не смущало, что это происходит во время жесткого транспортного карантина, когда приехать за своим ребенком рейсовым автобусом из отдаленного района области просто невозможно. То есть путешествие обходится родителям в копеечку, при этом не все имеют возможность нанять машину, но приходится, потому что на местах им вроде бы намекают на осложнения в виде лишения родительских прав за невыполнение распоряжения.

Несмотря на протесты общественности, эвакуация детей продолжается, и их осталось уже чуть больше 30 человек. По информации директора санатория Надежды Левченко, весь апрель санаторий проработал в режиме полной неопределенности – без финансирования на питание, медицинское и профилактическое обслуживание, разве что оставались деньги на коммуналку, заложенные в бюджете до конца года. Тем не менее, питание удалось сохранить за счет благотворительных поставок мяса, молочных продуктов и овощей от традиционных партнеров. Но напряженность из-за неопределенности в коллективе огромная, многие специалисты готовы написать заявления, и если это произойдет, то потеряется профессиональный потенциал, нарабатывавшийся много лет, и заменить его будет некем.

Надо заметить, что борьба за сохранение санатория происходит на половине поля местного самоуправления, потому что в законодательстве госфинансирование санаторных услуг не предусмотрено вообще. И руководство Кировоградской ОГА тоже не видит возможности финансирования санатория, зато ее видят депутаты. В частности, об этом «УЦ» говорил бывший первый заместитель председателя Кировоградской ОГА Сергей Коваленко. По его мнению, область имеет все возможности для финансирования санатория, тем более, что это коммунальное предприятие областного подчинения. К нему прислушались депутаты фракции «Европейская солидарность» и направили руководству ОГА два запроса с предложением подать проект перераспределения бюджета, и в конце концов соответствующее решение было принято на депутатской комиссии.

Как сказала нам по телефону председатель комиссии по вопросам здравоохранения Ирина Чемерис, это только частично решает проблему: «Бюджетна комісія підтримала проєкт про виділення майже 4-х мільйонів гривень на Стару Осоту і майже півтора мільйона на Знам’янський протитуберкульозний санаторій для дорослих. Але для дитячого санаторію це кошти лише на 4 місяці, ми закриваємо заробітну плату, а ось фінансування харчування та лікування потрібно якось вирішувати, можливо, за рахунок внутрішнього перерозподілу. Наразі вдалося узгодити позицію обласної ради та керівництва області. Тепер на основі цього рішення зміни до бюджету має право зробити голова ОДА, але питання існування закладу залишається відкритим. Ми чекаємо на пропозиції департаменту охорони здоров’я, який формує політику в питаннях функціонування оздоровчої мережі, можливо, потрібно проводити перепідпорядкування закладу на департамент соціального захисту. У всякому разі це питання потребує активної діяльності з боку керівництва галузі».

Очевидно, что всех проблем детского санатория эти деньги не решат. Мы получили комментарий и от директора санатория Надежды Левченко: «Ми знаємо про рішення бюджетної комісії, але коштів ще не бачили. Якщо вони надійдуть, то це покриває лише 60% наших потреб. На зарплату теж не вистачить, бо наближається пора відпусток, а значить, людям потрібно платити відпускні. А ще ми досі залишаємося в підвішеному стані, бо наказу про ліквідацію немає, але люди хвилюються й якщо почнуть звільнятися, то з ними потрібно розраховуватися повністю».

По всему выходит, что для областного бюджета дешевле и полезнее будет сохранить санаторий, тем более, что цена вопроса не такая большая. В прошлом году на содержание детского противотуберкулезного санатория потребовалось всего 17 с половиной миллионов гривен, и, как говорят знающие люди, такие деньги в областном бюджете можно найти однозначно!

Фото Ивана Корзуна.