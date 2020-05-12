Маска, стричься будете?

Шутки шутками, но невозможность подстричься или сделать маникюр в карантинный период стала реальной проблемой для наших соотечественников. Но вот появилась надежда, что эта проблема уже решена. «УЦ» разбиралась, как будут работать парикмахерские и салоны красоты после выхода из карантина, потому что именно на их деятельность возложено немало ограничений.

Согласно новым правилам, разработанным Министерством здравоохранения, все работники салонов красоты перед началом рабочего дня должны проходить термометрию. Если температура будет превышать 37,2 градуса, работник не должен быть допущен к исполнению своих обязанностей. Не будут обслуживаться и клиенты с признаками респираторных заболеваний.

Прием посетителей должен осуществляться по предварительной записи и с соблюдением интервала не менее 15 минут между каждым клиентом. Если формируется очередь, то ожидать её можно только снаружи с соблюдением дистанции в 1,5 метра (работодатель обязан промаркировать зоны для ожидания на улице).

Пребывание посторонних и ожидание услуги клиентами в заведении запрещается. Исключения составляют те, кто сопровождает человека с инвалидностью или родители, которые ожидают малолетних детей.

На входе в салон красоты или парикмахерскую должны быть размещены антисептики, а между местами предоставления услуг должна быть дистанция не менее двух метров.

В помещении одновременно разрешено пребывание клиентов из расчета не больше одного человека на 10 квадратных метров в зале обслуживания. До начала получения услуги пребывание в помещении разрешается только в респираторах и индивидуальных средствах защиты, которые закрывают рот и нос.

После каждого пациента мастер должен проводить дезинфекцию инструментов многоразового использования и текущую уборку поверхностей, к которым прикасаются клиенты.

Работники должны использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), а работодатель – обеспечить их пятидневный запас и следить за выполнением этого правила.

До и после открытия, а также каждые два часа помещения должны обрабатываться моющими и дезинфицирующими средствами. Работники обязаны мыть руки с жидким мылом, а также обрабатывать их антисептиком не реже, чем раз в три часа, и после посещения общественных мест; прикрывать рот при кашле или чихании в локте или одноразовой салфеткой, воздерживаться от прикосновений к лицу, а также исключить контакты с людьми, у которых симптомы острых респираторных вирусных заболеваний, и самоизолироваться в случае появления симптомов болезни у себя.

Журналистка «УЦ» поинтересовалась у мастера-парикмахера одного из салонов красоты Кропивницкого, насколько возможно будет следовать всем этим правилам и ограничениям.

– Конечно, мы будем соблюдать все правила и рекомендации. У нас большой салон, поэтому рисковать никто не станет. Начинаем работать с понедельника, и тогда же будет собрание, на котором будем решать вопрос с бесконтактным термометром. Поскольку он достаточно дорогой, то наверняка будем скидываться на него всем коллективом. Клиентов мы и раньше принимали только по записи, то есть никаких очередей не было и, соответственно, не будет и сейчас. Только теперь, в связи с новыми требованиями, будем делать перерыв длительностью в 15 минут между каждым клиентом, чтобы успеть продезинфицировать себя, инструменты, поверхности и все приборы. Квадратура помещения позволяет нам сохранять дистанцию между посетителями. На втором этаже у каждого сотрудника свой отдельный кабинет, в котором может находиться не больше одного клиента, а на первом – большой зал и всего два мастера-парикмахера. У администратора и мастера маникюра также свои отдельные кабинеты. Мы как работники будем обслуживать клиентов в масках и шапочках и регулярно обрабатывать руки антисептиком. Каждые два часа будем проводить дезинфицирующую уборку помещения, – рассказывает Наталья Подскальнюк, парикмахер салона «Л’этуаль».

Конечно, постепенный выход из карантина сопряжен с определенными неудобствами и ограничениями – как для работников, так и для клиентов. Но, как говорится, хотя бы так…