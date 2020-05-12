На фоне общего спада количества заболевших в европейских странах то там, то здесь возникают новые очаги заражения. Недавно атака коронавируса была зафиксирована в «вылеченном» Ухане. Кроме того, выявляются все новые симптомы и тяжелые последствия заболевания – мы все еще мало знаем о коронавирусе. В этой связи «УЦ» обратилась к экспертам (исключительно к медикам разных специализаций) с одним вопросом:

– Не поторопилось ли правительство Украины смягчать карантин?

Татьяна Гуренко:

– Как обыватель, конечно же, я за смягчение карантина. Ограничение свободы, изменение привычного жизненного уклада негативно сказываются на моральном состоянии любого человека. Лично для меня тяжело было первое время не затосковать, потому что учеба, спортзал, будущее, работа – все покрылось мраком неведения из-за отсутствия достоверной информации, из-за непонимания всего происходящего. «Психологический эффект», «ощущение тревоги», то есть то, чего добивался, как выяснилось, главный санитарный врач Ляшко, многих, наверное, довели до неврозов и паранойи. Однако я не верю в снижение уровня заболеваемости в ближайшем времени. Каждый день я наблюдаю, как люди не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. После первого глотка wind of change от карантинных ограничений будут отказываться всё больше людей, потому что всем надоело, все устали, надо работать и потому что болезнь и смерть их не коснулись лично. Поэтому – да, я за смягчение, за то, чтобы работали рынки, магазины, парикмахерские и т.п., за то, чтобы предприниматели могли зарабатывать деньги, за то, чтобы наш народ не обнищал окончательно, за то, чтобы была элементарная возможность прогуляться по парку. Но это лишь при условии соблюдения жестких карантинных мероприятий.

Елена Заднипряная:

– Количество заболевших не снизится, пока не будет прослойки людей с иммунитетом (переболевших). На данном этапе необходимо направить все силы на выявление и качественное лечение больных. Карантин можно смягчить с сохранением определенных ограничений. Замечу, смертность от сердечно-сосудистых и онкопатологий у нас намного выше, но эта тема сейчас не в тренде.

Андрей Гардашников:

– Нашому уряду не позаздриш. Йому важко приймати рішення. Продовжуй карантин – буде частина суспільства та політиканів волати: «Вбивають економіку!» Почни пом’якшення карантину – частина (а можливо, хтось і з першої частини також) буде стогнати: «Нехтують безпекою українців». У цей час, як завжди, кожен розбирається в футболі, у політиці та в медицині. А тут ще й благодать: одночасно політика переплелася з медициною.

Вчені, епідеміологи та інфекціоністи разом з економістами всього світу мають спілкуватися та вирішувати: що вже можна та які міри безпеки треба вжити, щоб якомога меншою була небезпека розповсюдження інфекції. Наша задача – бути відповідальними на своєму рівні. Багато з нас припинили рукостискання? Багато з нас дотримуються дистанції? Чому ті, хто супроводжує родичів у лікувальні заклади, ігнорують заборону відвідувати лікувальні заклади та розповсюджувати інфекцію? Ми самі своїми руками знижуємо ефективність карантину в рази, якщо не в десятки разів. От і давайте якісно робити те, що залежить від нас.

Наталия Золотаревская:

– Вопрос, конечно, сложный и неоднозначный. Мы все видим,что происходит с экономикой сейчас, а что будет дальше – даже страшно подумать. Люди оказались заложниками в этой ситуации. Прошедший месяц многому научил население в плане поведения в карантине, хотя бы элементарному – часто мыть руки, носить маску, обрабатывать продукты, не лезть на голову в магазинах и т.д. Я думаю, что карантин ослаблять надо, но делать это постепенно. Конечно, массовые мероприятия надо исключать надолго. А масочный режим и т.п. продолжить.

Олег Сусленский:

– Я считаю, что важна не дата полной или частичной отмены карантина, а два критерия, по которым можно/нужно ориентироваться.

Базовое репродуктивное число Rt или Ro, т.е. сколько человек заражает один инфицированный. Оно должно быть меньше 1. К сожалению, я не нашел точных данных по Украине. Количество свободных коек в больницах, т.е. сколько инфицированных мы можем себе позволить. И сколько тестов мы способны делать в неделю/месяц. Также нужно учитывать и другие болезни, которые, увы, «не соблюдают» карантин.

Могу сказать, что тема масок, социальной дистанции и общих правил гигиены будет занимать нас, вероятно, целый год. В этом году на вакцину рассчитывать бессмысленно, и даже не факт, что появится надежное лекарство. А значит, надо учиться как-то осторожно с этим жить.

Мало того, осенью будет вторая волна, сколь сильная – никто не знает. Но проблема в том, что, в любом случае, она наложится на период сезонного гриппа. А значит, «коллективного иммунитета» не будет, и с иммунологически «наивным» населением мы вступим в зимнюю волну эпидемии + побочка. Медикам будет вдвойне тяжелее, и важно заранее побеспокоиться о том, чтобы они могли эффективно и без риска для здоровья выполнять свою работу. Да, и важно понимать, что решения сейчас принимают политики, а не медики!

Сергей Дьячук:

– Давайте рассуждать логически. Первое. Вот на утро 11 мая в Украине зарегистрировано 15648 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Умерло 408, т.е. 2,6 процента. Сравнимо со смертностью при сезонном гриппе. Если учесть, что протестированы далеко-далеко не все и мы не знаем общего количества инфицированных, то этот процент реально ещё меньше. Но мы же не истерим при сезонном гриппе! Второе. В этом сезоне гриппа было относительно мало, в основном ОРВИ. Характерная особенность – очень много пневмоний как у детей, так и у взрослых. Может, это и был уже коронавирус? Мы же не знаем. Третье. На днях господин Ляшко заявил, что парки были закрыты, чтобы усилить у людей тревогу. Постичь логику такого аргумента тяжело. Четвертое. Эпидпорог не перейден и близко. Где эпидемия? Пятое. В 2009-10 гг. был свиной грипп. Смертность была очень высокой. К тому же пневмонии при нем практически были некурабельные. И не было ни паники, ни истерии, ни такого жёсткого карантина. Шестое. Я не знаю, сколько людей умерло от коронавирусной пневмонии, а сколько от другой патологии. И никто не знает. Никто ведь не отменял смертность от сердечно-сосудистой патологии, онко, сахарного диабета, травм и отравлений и т.д.

Учитывая вышесказанное, сомнительна необходимость введения такого жёсткого карантина. Но тут, конечно, лучше перебдеть, чем недобдеть. А на ваш вопрос – мое мнение: нет, не поторопилось.